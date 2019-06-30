"Шальке" перехватил защитника Кабака у "Баварии"
Турецкий защитник "Штутгарта" Озан Кабак перешел в "Шальке", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Кабак подписал с клубом из Гельзенкирхена контракт до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что им интересовалась "Бавария", "Арсенал", "МЮ" и "Тоттенхэм".
19-летний Кабак - воспитанник "Галатасарай". За "Штутгарт" он выступал с января 2019 года, провел за клуб 17 матчей и забил три гола. Вызывается в юношеские сборные Турции разных возрастов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
Не пропустите: ЦСКА интересуется 21-летним форвардом "Штугарта". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Локомотив" расстался еще с двумя футболистами
-
В понедельник Рабьо пройдет медосмотр в "Ювентусе"
-
Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге Чемпионов
-
Защитник "Манчестер Сити" выгнал из дома жену и детей, чтобы заселиться в него с новой семьей
-
1
"Шальке" перехватил защитника Кабака у "Баварии"
-
1
"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника
-
1
Ибрагимович: "У меня больше трофеев, чем у всех МЛС вместе взятой"
-
6
Глушаков: "Ура! Нашел работу"
-
"Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым
-
7
Луис Адриано: "Встретиться с фанатами "Спартака" мне было бы неинтересно"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока "Атлетико"
-
Агент Бэйла опроверг переговоры с "Интером"
-
1
"Барселона" хочет подписать нападающего сборной Аргентины
-
1
Мбаппе назвал условие, при котором останется в ПСЖ
-
2
Тиаго Силва: "Месси - лучший футболист в истории"
-
1
У Коутиньо остался один вариант продолжения карьеры
-
Англия имеет явно выраженную шестерку сильнейших команд. Однако, в будущем ее уничтожат - объясняем почему!
-
Экс-игрок "Реала" возглавит украинский клуб
-
"Милан" ведет переговоры по аренде Себальоса
-
ПСЖ интересен хавбек "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19