"Шальке" перехватил защитника Кабака у "Баварии"

Турецкий защитник "Штутгарта" Озан Кабак перешел в "Шальке", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Кабак подписал с клубом из Гельзенкирхена контракт до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что им интересовалась "Бавария", "Арсенал", "МЮ" и "Тоттенхэм".

19-летний Кабак - воспитанник "Галатасарай". За "Штутгарт" он выступал с января 2019 года, провел за клуб 17 матчей и забил три гола. Вызывается в юношеские сборные Турции разных возрастов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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