"Шальке" победил "Кельн" и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии "Шальке" минимально обыграл "Кельн" и завоевал путевку в четвертьфинал. Единственный гол в середине второго тайма забил Макс Майер.

"Шальке" – "Кельн" - 1:0 (0:0)

Гол: Майер, 63 - 1:0

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Керер (Стамбули, 46), Настасич, Очипка, Майер, Калиджури, Шопф (Маккенни, 79), Харит, Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 75).

"Кельн": Хорн, Ольковски (Клеменс, 39), Хорн, Хорхе Мере, Клюнтер (Хегер, 70), Фюрлих (Годен, 71), Озджан, Соренсен, Леманн, Хайнц, Йойич.

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