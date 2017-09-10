"Шальке" победил "Штутгарт"

Теги шалькештутгарт

"Шальке" победил "Штутгарт"

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле переиграл "Штутгарт". У хозяев отличились Набиль Бенталлеб, Налдо и Гвидо Бургшталлер. Единственный мяч гостей на счету Шадрака Аколо.

"Шальке" – "Штутгарт" - 3:1 (1:1)
Голы: Бенталеб, 4 (с пенальти) - 1:0, Аколо, 40 - 1:1, Налдо, 47 - 2:1, Бургшталлер, 48 - 3:1

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Очипка, Керер, Настасич, Коноплянка, Горетцка, Харит (Маккенни, 76), Бенталеб, Майер (Калиджури, 46), Стамбули.

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Каминьски, Аого, Павар, Брекало, Гентнер, Аколо (Донис, 59), Мангаля (Аскасибар, 62), Бек (Асано, 72), Теродде.

Не пропустите: "Герта" сыграла вничью с "Вердером". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 3 7
2 Хоффенхайм 3 7
3 Ганновер 96 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Бавария Мюнхен 3 6
6 Гамбург 3 6
7 Аугсбург 3 4
8 Боруссия Менхенгладбах 3 4
9 Герта 3 4
10 Айнтрахт Франкфурт 3 4
11 Вольфсбург 3 4
12 Шальке 2 3
13 Майнц 05 3 3
14 Штутгарт 2 3
15 Фрайбург 3 2
16 Вердер Бремен 3 1
17 Байер Леверкузен 3 1
18 Кельн 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов