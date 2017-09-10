"Шальке" победил "Штутгарт"

В матче 3-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле переиграл "Штутгарт". У хозяев отличились Набиль Бенталлеб, Налдо и Гвидо Бургшталлер. Единственный мяч гостей на счету Шадрака Аколо.

"Шальке" – "Штутгарт" - 3:1 (1:1)

Голы: Бенталеб, 4 (с пенальти) - 1:0, Аколо, 40 - 1:1, Налдо, 47 - 2:1, Бургшталлер, 48 - 3:1

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Очипка, Керер, Настасич, Коноплянка, Горетцка, Харит (Маккенни, 76), Бенталеб, Майер (Калиджури, 46), Стамбули.

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Каминьски, Аого, Павар, Брекало, Гентнер, Аколо (Донис, 59), Мангаля (Аскасибар, 62), Бек (Асано, 72), Теродде.

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