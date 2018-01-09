"Шальке" подписал форварда "Хоффенхайма"

Нападающий "Хоффенхайма" Марк Ут по окончании сезона перейдёт в "Шальке", сообщает официальный сайт гельзенкирхенского клуба.

26-летний футболист заключил с "кобальтовыми" предварительный контракт, который вступит в силу 1 июля. Соглашение будет действовать до 2022 года.

Отметим, что Ут следующим летом станет свободным агентом, поэтому достанется "Шальке" бесплатно. В этом сезоне в активе форварда 23 матча, 12 голов и 3 ассиста.

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