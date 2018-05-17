"Шальке" подписал хавбека "Майнца"



Полузащитник "Майнца" Суат Сердар перешел в "Шальке", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с гельзенкирхенским клубом до лета 2022 года.

21-летний Сердар выступал за "Майнц" с 2015 года, провел за клуб 47 матчей и забил 3 гола. Сыграл 2 матча за молодежную сборную Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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