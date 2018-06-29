"Шальке" подписал полузащитника "Реала"

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника мадридского "Реала" Омара Маскареля.

Сумма трансфера составила десять миллионов евро. 25-летний испанец заключил с "кобальтовыми" контракт до 2022 года.

Стоит отметить, что "Реал" выкупил Маскареля у "Айнтрахта" за 4 миллиона евро и перепродал его в 2,5 раза дороже.

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