"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера

"Шальке" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Мануэля Баума.

41-летний специалист возглавлял "кобальтовых" с 30 сентября и за этот период не выиграл ни одного матча.

Как и сообщалось ранее, временным наставником "Шальке" назначен Хуб Стевенс, для которого этот приход в клуб из Гельзенкирхена стал четвёртым в карьере.

"Шальке" идёт на последнем месте в Бундеслиге. Серия без побед в чемпионате длится с 17 января и уже насчитывает 28 матчей (10 ничьих+18 поражений).

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