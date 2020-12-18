"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера
"Шальке" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Мануэля Баума.
41-летний специалист возглавлял "кобальтовых" с 30 сентября и за этот период не выиграл ни одного матча.
Как и сообщалось ранее, временным наставником "Шальке" назначен Хуб Стевенс, для которого этот приход в клуб из Гельзенкирхена стал четвёртым в карьере.
"Шальке" идёт на последнем месте в Бундеслиге. Серия без побед в чемпионате длится с 17 января и уже насчитывает 28 матчей (10 ничьих+18 поражений).
Не пропустите: "Милан" близок к подписанию защитника "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Широков отказался от дачи показаний в суде
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Тарасов попрощался с "Рубином"
-
Суд вынес решение по участникам массовой драки на матче "Зенит" - "Спартак"
-
"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году
-
Холанд - лучший игрок Бундеслиги в ноябре
-
1
Куман пожаловался на календарь "Барселоны"
-
Футболистам "Тамбова" начнут выплачивать долги по зарплате
-
"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера
-
Кокорин может покинуть "Спартак"
-
Дзюба не обращался в РФС за помощью в расследовании дела о публикации интимного видео
-
Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
-
Смородская прокомментировала возможные изменения в руководстве "Локомотива"
-
Казахстанский боксёр дал несколько советов Криштиану Роналду
-
Дюков объяснил, почему в РПЛ не отменят лимит на легионеров
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" обмен игроками
-
Дюков оценил шансы Геркуса стать президентом ФНЛ
-
Форвард "Краснодара" Шапи - среди номинантов на звание автора лучшего гола группового этапа ЛЧ
-
В Санкт-Петербурге пропал фанат "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20