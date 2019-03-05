"Шальке" поставил ультиматум главному тренеру

Руководство "Шальке" поставило ультиматум главному тренеру команды Доменико Тедеско, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, боссы "кобальтовых" дали 33-летнему специалисту три матча на исправление ситуации.

До международного перерыва "Шальке" предстоит сыграть с "Вердером" и "РБ Лейпциг" в Бундеслиге, а также против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

По итогам 24 туров клуб из Гельзенкирхена занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 23 очка.

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