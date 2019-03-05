"Шальке" поставил ультиматум главному тренеру
Руководство "Шальке" поставило ультиматум главному тренеру команды Доменико Тедеско, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, боссы "кобальтовых" дали 33-летнему специалисту три матча на исправление ситуации.
До международного перерыва "Шальке" предстоит сыграть с "Вердером" и "РБ Лейпциг" в Бундеслиге, а также против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.
По итогам 24 туров клуб из Гельзенкирхена занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 23 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13