"Шальке" повторил клубный антирекорд
"Шальке" продлил домашнюю безвыигрышную серию в Бундеслиге до 7 матчей, расписав нулевую ничью с "Аугсбургом" в поединке 32-го тура.
Как сообщает Gracenote Live, это повторение клубного антирекорда, установленного в 1992 году.
В этом сезоне "кобальтовым" осталось провести один матч на своём поле - против "Штутгарта" в 34-м туре.
"Шальке" занимает 15-е место в турнирной таблице первенства, однако вылет команде уже не грозит.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|54
|5
|Байер Леверкузен
|32
|54
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|7
|Вольфсбург
|32
|52
|8
|Хоффенхайм
|32
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|41
|11
|Герта
|32
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|32
|33
|14
|Аугсбург
|32
|32
|15
|Шальке
|32
|31
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18