"Шальке" повторил клубный антирекорд

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"Шальке" повторил клубный антирекорд

"Шальке" продлил домашнюю безвыигрышную серию в Бундеслиге до 7 матчей, расписав нулевую ничью с "Аугсбургом" в поединке 32-го тура.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение клубного антирекорда, установленного в 1992 году.

В этом сезоне "кобальтовым" осталось провести один матч на своём поле - против "Штутгарта" в 34-м туре.

"Шальке" занимает 15-е место в турнирной таблице первенства, однако вылет команде уже не грозит.

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