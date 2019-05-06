"Шальке" повторил клубный антирекорд

"Шальке" продлил домашнюю безвыигрышную серию в Бундеслиге до 7 матчей, расписав нулевую ничью с "Аугсбургом" в поединке 32-го тура.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение клубного антирекорда, установленного в 1992 году.

В этом сезоне "кобальтовым" осталось провести один матч на своём поле - против "Штутгарта" в 34-м туре.

"Шальке" занимает 15-е место в турнирной таблице первенства, однако вылет команде уже не грозит.

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