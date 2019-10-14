"Шальке" пожелал Тедеско успехов в "Спартаке"

Сегодня, 14 октября, новым главным тренером "Спартака" стал Доменико Тедеско.



Ранее специалист возглавлял "Шальке-04", однако недавно расторг контракт, рассчитанный до лета 2022 года. В связи с новым назначением тренера спортивный директор немецкого клуба Йохан Шнайдер поздравил Тедеско.



"Мы желаем Доменико успехов и всего самого хорошего в московском "Спартаке", - сказал Шнайдер.



Контракт 34-летнего Тедеско с московским клубом рассчитан до 31 мая 2021 года. На посту главного тренера немец сменил Олега Кононова, который покинул красно-белых из-за неудовлетворительных результатов команды.



"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 10 место, набрав 14 баллов.

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