"Шальке" пожелал Тедеско успехов в "Спартаке"

Теги доменико тедескоспартак москвашальке

"Шальке" пожелал Тедеско успехов в "Спартаке"

Сегодня, 14 октября, новым главным тренером "Спартака" стал Доменико Тедеско.

Ранее специалист возглавлял "Шальке-04", однако недавно расторг контракт, рассчитанный до лета 2022 года. В связи с новым назначением тренера спортивный директор немецкого клуба Йохан Шнайдер поздравил Тедеско.

"Мы желаем Доменико успехов и всего самого хорошего в московском "Спартаке", - сказал Шнайдер.

Контракт 34-летнего Тедеско с московским клубом рассчитан до 31 мая 2021 года. На посту главного тренера немец сменил Олега Кононова, который покинул красно-белых из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Спартак" после 12 туров чемпионата России занимает 10 место, набрав 14 баллов.

Не пропустите: Глушаков пожелал Тедеско удачи в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско

"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 7 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 7 15
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 7 14
4 Фрайбург Фрайбург 7 14
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 7 14
6 Шальке Шальке 7 14
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 7 14
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 7 11
10 Герта Герта 7 10
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 7 8
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Майнц 05 Майнц 05 7 6
14 Аугсбург Аугсбург 7 5
15 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 7 4
16 Унион Берлин Унион Берлин 7 4
17 Кельн Кельн 7 4
18 Падерборн Падерборн 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов