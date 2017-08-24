"Шальке" предложил "Барселоне" купить Горетцку

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"Шальке" предложил "Барселоне" купить Горетцку

"Шальке" готов расстаться этим летом с полузащитником Леоном Горетцкой, контракт которого с клубом истекает через год.

Как сообщает El Mundo Deportivo, "кобальтовые" уже поручили представителям футболиста предложить его услуги "Барселоне". При этом за трансфер 22-летнего хавбека гельзенкирхенский клуб хочет выручить 30 миллионов евро.

Такая тактика "Шальке" обусловлена нежеланием усиливать "Баварию", которая планирует следующим летом подписать Горетцку как свободного агента.  

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комментарии
Messi

даже Шальке стало жалко Барсу, уже предлагают своего игрока по дешевке)))

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