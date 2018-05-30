"Шальке" представил форму на новый сезон

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"Шальке" представил форму на новый сезонВ сети интернет появилось фото домашнего комплекта игровой формы гельзенкирхенского "Шальке" на следующий сезон. Традиционно экипировка "горняков" будет выполнена в синем цвете.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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