"Шальке" представил форму на новый сезон

В сети интернет появилось фото домашнего комплекта игровой формы гельзенкирхенского "Шальке" на следующий сезон. Традиционно экипировка "горняков" будет выполнена в синем цвете.

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