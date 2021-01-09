"Шальке" прервал 30-матчевую серию без побед, "Байер" потерял очки в матче с "Вердером"

Теги шалькебайер леверкузенвердер бременфрайбургвольфсбург

"Шальке" прервал 30-матчевую серию без побед, "Байер" потерял очки в матче с "Вердером"

Представляем результаты матчей 15-го тура немецкой Бундеслиги.

Стоит отметить, что "Шальке" добыл первую победу за последние 30 игр.

"Майнц" - "Айнтрахт" 0:2

Голы: Андре Силва (пен), 24 - 0:1, Андре Силва (пен), 72 - 0:2

"Майнц": Центнер, Бросински, Хак, Сен-Жюст, Ниакате, Латца, Штегер (Онисиво, 73), Боэтиюс (Матета, 77), Баррейро, Квайсон (Озтуналы, 77), Буркардт (Салаи, 85).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 87), Абраам, Хинтереггер, Ндика, Хасебе (Роде, 77), Костич, Соу (Ильзанкер, 87), Камада (Баркок, 80), Юнес (Цубер, 80), Андре Силва.


"Байер" - "Вердер" 1:1

Голы: Топрак, 52 - 0:1, Аугустинссон (аг), 70 - 1:1

"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен (Бендер, 61), Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Шик, Бэйли, Диаби (Аларио, 62).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович, Фридль, Аугустинссон, Мевальд (Шмид, 81), Эггештайн, Мбом, Чонг (Зельке, 60), Сарджент (Фюллькруг, 81).


"Фрайбург" - "Кельн" 5:0

Голы: Демирович, 18 - 1:0, Хефлер, 39 - 2:0, Шаллаи, 59 - 3:0, Линхарт, 69 - 4:0, Хелер, 79 - 5:0

"Фрайбург": Мюллер, Кюблер (Темпельманн, 75), Гульде (Хайнц, 80), Линхарт, Гюнтер, Шлоттербек, Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 75), Сантамария, Шаллаи (Хелер, 66), Демирович (Петерсен, 75).

"Кельн": Хорн, Шмитц, Хорхе Мере (Хорн, 57), Борнаув, Якобс (Чихос, 82), Хектор, Дуда (Тильманн, 46), Вольф, Схири, Озджан (Реджбечай, 46), Модест (Арокодаре, 70).


"Унион Берлин" - "Вольфсбург" 2:2

Голы: Штеффен, 10 - 0:1, Беккер, 29 - 1:1, Андрих, 52 - 2:1, Вегорст (пен), 65 - 2:2

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Хюбнер, Кнохе, Фридрих, Ленц, Андрих, Грисбек (Рюэрсон, 86), Ингвартсен (Гогия, 87), Беккер (Бюльтер, 78), Авонийи (Тойхерт, 77).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Понграчич (Гилавоги, 46), Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Брекало (Мбабу, 66), Баку, Вегорст.

Удаление: Арнольд (50).


"Шальке" - "Хоффенхайм" 4:0

Голы: Хопп, 42 - 1:0, Хопп, 57 - 2:0, Хопп, 63 - 3:0, Харит, 79 - 4:0

"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Шопф (Раман, 68), Стамбули, Харит (Кутуджу, 88), Сердар, Ут (Очипка, 73), Хопп (Тиав, 88).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Пош, Богарде, Гачинович, Йон, Самассеку (Адамс, 61), Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 61), Крамарич, Бебу.

Читайте также: "Бавария" проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха, ведя в счете 2:0. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси стал автором уникального достижения в Ла Лиге

Месси стал автором уникального достижения в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов