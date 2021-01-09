"Шальке" прервал 30-матчевую серию без побед, "Байер" потерял очки в матче с "Вердером"
Представляем результаты матчей 15-го тура немецкой Бундеслиги.
Стоит отметить, что "Шальке" добыл первую победу за последние 30 игр.
"Майнц" - "Айнтрахт" 0:2
Голы: Андре Силва (пен), 24 - 0:1, Андре Силва (пен), 72 - 0:2
"Майнц": Центнер, Бросински, Хак, Сен-Жюст, Ниакате, Латца, Штегер (Онисиво, 73), Боэтиюс (Матета, 77), Баррейро, Квайсон (Озтуналы, 77), Буркардт (Салаи, 85).
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Туре, 87), Абраам, Хинтереггер, Ндика, Хасебе (Роде, 77), Костич, Соу (Ильзанкер, 87), Камада (Баркок, 80), Юнес (Цубер, 80), Андре Силва.
"Байер" - "Вердер" 1:1
Голы: Топрак, 52 - 0:1, Аугустинссон (аг), 70 - 1:1
"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен (Бендер, 61), Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Шик, Бэйли, Диаби (Аларио, 62).
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович, Фридль, Аугустинссон, Мевальд (Шмид, 81), Эггештайн, Мбом, Чонг (Зельке, 60), Сарджент (Фюллькруг, 81).
"Фрайбург" - "Кельн" 5:0
Голы: Демирович, 18 - 1:0, Хефлер, 39 - 2:0, Шаллаи, 59 - 3:0, Линхарт, 69 - 4:0, Хелер, 79 - 5:0
"Фрайбург": Мюллер, Кюблер (Темпельманн, 75), Гульде (Хайнц, 80), Линхарт, Гюнтер, Шлоттербек, Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 75), Сантамария, Шаллаи (Хелер, 66), Демирович (Петерсен, 75).
"Кельн": Хорн, Шмитц, Хорхе Мере (Хорн, 57), Борнаув, Якобс (Чихос, 82), Хектор, Дуда (Тильманн, 46), Вольф, Схири, Озджан (Реджбечай, 46), Модест (Арокодаре, 70).
"Унион Берлин" - "Вольфсбург" 2:2
Голы: Штеффен, 10 - 0:1, Беккер, 29 - 1:1, Андрих, 52 - 2:1, Вегорст (пен), 65 - 2:2
"Унион Берлин": Люте, Триммель, Хюбнер, Кнохе, Фридрих, Ленц, Андрих, Грисбек (Рюэрсон, 86), Ингвартсен (Гогия, 87), Беккер (Бюльтер, 78), Авонийи (Тойхерт, 77).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Понграчич (Гилавоги, 46), Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Брекало (Мбабу, 66), Баку, Вегорст.
Удаление: Арнольд (50).
"Шальке" - "Хоффенхайм" 4:0
Голы: Хопп, 42 - 1:0, Хопп, 57 - 2:0, Хопп, 63 - 3:0, Харит, 79 - 4:0
"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Шопф (Раман, 68), Стамбули, Харит (Кутуджу, 88), Сердар, Ут (Очипка, 73), Хопп (Тиав, 88).
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Пош, Богарде, Гачинович, Йон, Самассеку (Адамс, 61), Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 61), Крамарич, Бебу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20