"Шальке" прервал безвыигрышную серию из 21 матча, разгромив клуб второй Бундеслиги
В матче 1-го раунда Кубка Германии "Шальке" на выезде разгромил клуб второй Бундеслиги "Швайнфурт" со счетом 4:1. Благодаря этому "кобальтовые" прервали безвыигрышную серию из 21 матча во всех турнирах.
Победу "Шальке" принесли дубль Алессандро Шопфа, а также голы Ведада Ибишевича и Бенито Рамана. В составе хозяев отличился Мартин Томанн.
"Швайнфурт" Швайнфурт - "Шальке" Гельзенкирхен - 1:4 (1:2)
Голы: Томанн, 37 - 1:0, Ибишевич, 39 - 1:1, Шопф, 44 - 1:2, Шопф, 81 - 1:3, Раман, 86 - 1:4
"Шальке": Фэрманн, Мендиль (Очипка, 63), Настасич, Стамбули (Маскарель, 74), Людевиг, Скрибски, Шопф, Раман (Харит, 87), Бенталеб, Тиав (Сане, 46), Ибишевич (Пасиенсия, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20