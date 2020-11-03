"Шальке" прервал безвыигрышную серию из 21 матча, разгромив клуб второй Бундеслиги

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"Шальке" прервал безвыигрышную серию из 21 матча, разгромив клуб второй Бундеслиги

В матче 1-го раунда Кубка Германии "Шальке" на выезде разгромил клуб второй Бундеслиги "Швайнфурт" со счетом 4:1. Благодаря этому "кобальтовые" прервали безвыигрышную серию из 21 матча во всех турнирах.

Победу "Шальке" принесли дубль Алессандро Шопфа, а также голы Ведада Ибишевича и Бенито Рамана. В составе хозяев отличился Мартин Томанн.

"Швайнфурт" Швайнфурт - "Шальке" Гельзенкирхен - 1:4 (1:2)
Голы: Томанн, 37 - 1:0, Ибишевич, 39 - 1:1, Шопф, 44 - 1:2, Шопф, 81 - 1:3, Раман, 86 - 1:4

"Шальке": Фэрманн, Мендиль (Очипка, 63), Настасич, Стамбули (Маскарель, 74), Людевиг, Скрибски, Шопф, Раман (Харит, 87), Бенталеб, Тиав (Сане, 46), Ибишевич (Пасиенсия, 63).

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