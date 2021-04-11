"Шальке" прервал серию из 13 матчей без побед

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

В Гельзенкирхене завершился матч 28 тура немецкой Бундеслиги. Безнадежный аутсайдер текущего сезона "Шальке" на своем поле принимал "Аугсбург" и смог добиться победы со счетом 1:0. Этот результат стал первым после 13 матчей подряд, когда "кобальтовые" не могли отпраздновать победу. Гол был забит уже на 4 минуте и остаток матча хозяева отчаянно сдерживали атаки гостей. На этот раз им это удалось сделать и они забрали такие долгожданные 3 очка.

Несмотря на результат, "Шальке" остался на последней, 18 строчке, турнирной таблицы имея в своем активе только 13 баллов. "Аугсбург" расположился на 11 месте с 32 очками.

"Шальке" - "Аугсбург" 1:0 (1:0)

Гол: Сердар, 4 - 1:0

"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Беккер, Тиав, Очипка (Колашинац, 74), Айдин, Маскарель, Сердар, Боздоган (Мустафи, 79), Харит (Пасиенсия, 84), Хунтелар (Хопп, 84).

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумны (Педерсен, 71), Калиджури (Нидерлехнер, 71), Хедира (Штробль, 46), Груэсо, Варгас (Грегорич, 79), Хан (Бенеш, 79), Рихтер.