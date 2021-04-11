"Шальке" прервал серию из 13 матчей без побед
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
В Гельзенкирхене завершился матч 28 тура немецкой Бундеслиги. Безнадежный аутсайдер текущего сезона "Шальке" на своем поле принимал "Аугсбург" и смог добиться победы со счетом 1:0. Этот результат стал первым после 13 матчей подряд, когда "кобальтовые" не могли отпраздновать победу. Гол был забит уже на 4 минуте и остаток матча хозяева отчаянно сдерживали атаки гостей. На этот раз им это удалось сделать и они забрали такие долгожданные 3 очка.
Несмотря на результат, "Шальке" остался на последней, 18 строчке, турнирной таблицы имея в своем активе только 13 баллов. "Аугсбург" расположился на 11 месте с 32 очками.
"Шальке" - "Аугсбург" 1:0 (1:0)
Гол: Сердар, 4 - 1:0
"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Беккер, Тиав, Очипка (Колашинац, 74), Айдин, Маскарель, Сердар, Боздоган (Мустафи, 79), Харит (Пасиенсия, 84), Хунтелар (Хопп, 84).
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумны (Педерсен, 71), Калиджури (Нидерлехнер, 71), Хедира (Штробль, 46), Груэсо, Варгас (Грегорич, 79), Хан (Бенеш, 79), Рихтер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20