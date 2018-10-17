"Шальке" продлил контракт с Налдо

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с бразильским защитником Налдо.

36-летний футболист заключил с "кобальтовыми" соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Налдо выступает за "Шальке" с 2016 года, сыграл 75 матчей и забил 9 голов.

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