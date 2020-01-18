"Шальке" продлил контракт с основным защитником
"Шальке" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Бастианом Очипкой.
Стороны заключили соглашение до июня 2023 года. Предыдущий договор между игроком и клубом истекал по окончании нынешнего сезона.
Очипка перешёл в "Шальке" летом 2017 года из "Айнтрахта" за 4,5 миллиона евро.
Немецкий фулбек за два с половиной сезона забил 1 гол и сделал 15 ассистов в 78 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Шальке
|18
|33
|5
|Боруссия Дортмунд
|17
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|6
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|28
|7
|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
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|Аугсбург
|17
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