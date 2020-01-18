"Шальке" продлил контракт с основным защитником

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Бастианом Очипкой.

Стороны заключили соглашение до июня 2023 года. Предыдущий договор между игроком и клубом истекал по окончании нынешнего сезона.

Очипка перешёл в "Шальке" летом 2017 года из "Айнтрахта" за 4,5 миллиона евро.

Немецкий фулбек за два с половиной сезона забил 1 гол и сделал 15 ассистов в 78 матчах.

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