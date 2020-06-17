"Шальке" продлил свою безвыигрышную серию, установив клубный антирекорд

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"Шальке" продлил свою безвыигрышную серию, установив клубный антирекорд

"Шальке" проиграл "Айнтрахту" (1:2) в рамках 32-го тура Бундеслиги.

Теперь безвыигрышная серия клуба в чемпионате составляет 14 матчей - 8 поражений и 6 ничьих. Последний раз "Шальке" побеждал 17 января текущего года.

Отметим, что "Шальке" обновил свой антирекорд. В 1993 году клуб не мог выиграть в 12 играх кряду.

После 32 туров "Шальке" идет в Бундеслиге на десятом месте.

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