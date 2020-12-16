"Шальке" проиграл "Фрайбургу" в матче Бундеслиги

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"Шальке" проиграл "Фрайбургу" в матче Бундеслиги

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" проиграл "Фрайбургу".

"Шальке" по-прежнему занимает последнее место в чемпионате, имея в активе 4 очка. "Фрайбург" благодаря победе вышел на десятое место.

"Шальке" - "Фрайбург" 0:2

Голы: Шаллаи, 50 - 0:1, Шаллаи, 68 - 0:2

"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Сане, Кабак, Очипка, Маскарель (Шопф, 73), Сердар, Харит (Кутуджу, 70), Бужеляб, Раман (Мендиль, 73), Матондо (Хопп, 86).

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария, Грифо (Чжон Ву Ен, 69), Шаллаи (Демирович, 69), Петерсен (Хелер, 60).

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