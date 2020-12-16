"Шальке" проиграл "Фрайбургу" в матче Бундеслиги
В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" проиграл "Фрайбургу".
"Шальке" по-прежнему занимает последнее место в чемпионате, имея в активе 4 очка. "Фрайбург" благодаря победе вышел на десятое место.
"Шальке" - "Фрайбург" 0:2
Голы: Шаллаи, 50 - 0:1, Шаллаи, 68 - 0:2
"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Сане, Кабак, Очипка, Маскарель (Шопф, 73), Сердар, Харит (Кутуджу, 70), Бужеляб, Раман (Мендиль, 73), Матондо (Хопп, 86).
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария, Грифо (Чжон Ву Ен, 69), Шаллаи (Демирович, 69), Петерсен (Хелер, 60).
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Падерборн
|32
|20