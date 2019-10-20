"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии

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"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии

"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии. 

"Хоффенхайм" - "Шальке-04" - 2:0 (0:0)

Голы: Крамарич, 71 - 1:0, Бебу, 85 - 2:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Хюбнер, Пош (Бичакчич, 76), Руди, Кадержабек, Гайгер (Бебу, 46), Крамарич, Адамян (Рупп, 62), Сков.

"Шальке-04": Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Озан Кабак, 86), Калиджури (Кутуджу, 78), Стамбули, Маскарель, Шепф, Харит, Матондо (Ут, 57), Бургшталлер.

"Шальке" занимает 7 место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 14 очков. "Хоффенхайм" располагается на 11 строчке, набрав 11 баллов.

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