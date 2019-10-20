"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии
"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии.
"Хоффенхайм" - "Шальке-04" - 2:0 (0:0)
Голы: Крамарич, 71 - 1:0, Бебу, 85 - 2:0.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Хюбнер, Пош (Бичакчич, 76), Руди, Кадержабек, Гайгер (Бебу, 46), Крамарич, Адамян (Рупп, 62), Сков.
"Шальке-04": Нюбель, Очипка, Сане, Кенни (Озан Кабак, 86), Калиджури (Кутуджу, 78), Стамбули, Маскарель, Шепф, Харит, Матондо (Ут, 57), Бургшталлер.
"Шальке" занимает 7 место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 14 очков. "Хоффенхайм" располагается на 11 строчке, набрав 11 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Фрайбург
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Вердер Бремен
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Кельн
|8
|7
|16
|Аугсбург
|8
|6
|17
|Майнц 05
|8
|6
|18
|Падерборн
|8
|1