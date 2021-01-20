"Шальке" проиграл "Кельну", пропустив решающий гол на 93-й минуте

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"Шальке" проиграл "Кельну", пропустив решающий гол на 93-й минуте

В матче 17-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле проиграл "Кельну" со счетом 1:2. В первом тайме счет открыл Рафаэль Чихос, а во второй половине равновесие восстановил Мэттью Хопп. Победу гостям приес Ян Тильманн, который отличился в компенсированное время.

Благодаря победе "Кельн", набрав 15 очков, покинул зону вылета и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" (7) остался на последнем, 18-м месте.

"Шальке" – "Кельн" - 1:2 (0:1)
Голы: Чихос, 31 - 0:1, Хопп, 57 - 1:1, Тилльман, 90+3 - 1:2

"Шальке": Фэрманн, Беккер, Настасич (Маскарель, 71), Кабак, Колашинац (Очипка, 72), Стамбули, Сердар, Харит, Ут, Раман (Бужеляб, 72), Хопп.

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ (Реджбечай, 72), Чихос (Каттербах, 46), Борнаув, Честич, Хорн, Дрекслер, Хектор (Озджан, 81), Вольф, Схири, Дуда.

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