"Шальке" проиграл "Кельну" в матче Бундеслиги
В 24-м туре немецкой Бундеслиги "Шальке" крупно проиграл "Кельну".
"Шальке" так и остался на шестой позиции, а "Кельн" поднялся на десятую.
"Кельн" - "Шальке" 3:0
Голы: Борнаув, 9 - 1:0, Кордоба, 39 - 2:0, Нюбель (аг), 75 - 3:0
"Кельн": Хорн, Якобс (Дрекслер, 76), Шмитц, Борнаув, Хектор, Кайнц (Тильманн, 85), Схири, Эхизибуэ, Реджбечай, Ляйстнер, Кордоба (Модест, 78).
"Шальке": Нюбель, Очипка, Кенни, Настасич, Кабак (Тодибо, 29), Грегорич (Бургшталлер, 59), Шопф, Бужеляб (Кутуджу, 74), Маккенни, Раман, Харит.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|24
|34
|9
|Фрайбург
|24
|33
|10
|Унион Берлин
|23
|29
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|12
|Аугсбург
|24
|27
|13
|Герта
|24
|27
|14
|Кельн
|22
|26
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|24
|16