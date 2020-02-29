"Шальке" проиграл "Кельну" в матче Бундеслиги

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"Шальке" проиграл "Кельну" в матче Бундеслиги

В 24-м туре немецкой Бундеслиги "Шальке" крупно проиграл "Кельну".

"Шальке" так и остался на шестой позиции, а "Кельн" поднялся на десятую.

"Кельн" - "Шальке" 3:0

Голы: Борнаув, 9 - 1:0, Кордоба, 39 - 2:0, Нюбель (аг), 75 - 3:0

"Кельн": Хорн, Якобс (Дрекслер, 76), Шмитц, Борнаув, Хектор, Кайнц (Тильманн, 85), Схири, Эхизибуэ, Реджбечай, Ляйстнер, Кордоба (Модест, 78).

"Шальке": Нюбель, Очипка, Кенни, Настасич, Кабак (Тодибо, 29), Грегорич (Бургшталлер, 59), Шопф, Бужеляб (Кутуджу, 74), Маккенни, Раман, Харит.

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