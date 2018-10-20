"Шальке" проигрывает "Вердеру" и остаётся в зоне вылета

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"Шальке" проигрывает "Вердеру" и остаётся в зоне вылета

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги "Шальке" в родных стенах потерпел поражение от "Вердера" со счётом 0:2. В составе бременцев дважды забил Максимилиан Эггештайн.

После этого матча "Вердер" поднялся на вторую позицию, а "Шальке" занимает 16-е место.

"Шальке" – "Вердер" - 0:2

Голы: Эггештайн, 43 - 0:1, Эггештайн, 66 - 0:2.

"Шальке": Нюбель, Налдо, Сане, Мендиль (Ут, 46), Калиджури, Маккенни, Маскарель (Ди Санто, 63), Харит (Сердар, 69), Шопф, Бенталеб, Бургшталлер.

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Мевальд, 78), Классен, Кайнц (Писарро, 55), Крузе, Осако (Лангкамп, 56).

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