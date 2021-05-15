"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛ

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"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛФото Global Look Press

"Шальке" занимается поиском нового главного тренера, который возглавит команду со следующего сезона.

По информации Bild, "кобальтовые" решили расстаться с Димитриосом Граммозисом, который не выполнил задачу сохранить прописку в Бундеслиге.

Сообщается, что сейчас клубом из Гельзенкирхена рассматриваются четыре кандидатуры, в том числе специалисты, работающие в РПЛ, - это Доменико ТедескоСандро ШварцБруно Лаббадиа и Штефан Ляйтль.

Напомним, что Тедеско в июне уйдёт из "Спартака" в связи с истечением срока контракта, а Шварц связан с "Динамо" соглашением до лета 2022 года.

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