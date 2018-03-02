"Шальке" рассматривает вариант с продажей Коноплянки
Хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка летом может покинуть клуб.
Как сообщает Revier Sport, игра украинца не особо впечатляет наставника команды Доменико Тедеско. При этом Коноплянка является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды и его продажа поможет разгрузить зарплатную ведомость клуба.
В текущем сезоне Коноплянка провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|24
|41
|3
|Шальке
|24
|40
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|39
|5
|Байер Леверкузен
|24
|38
|6
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|25
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|Аугсбург
|24
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|9
|Хоффенхайм
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|Ганновер 96
|24
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|Герта
|24
|31
|12
|Штутгарт
|24
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|Фрайбург
|24
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|Вердер Бремен
|25
|27
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|Вольфсбург
|24
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|Майнц 05
|24
|24
|17
|Гамбург
|24
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|Кельн
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|17