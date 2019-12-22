"Шальке" расстанется с вратарем, которым интересуется "Бавария"

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"Шальке" расстанется с вратарем, которым интересуется "Бавария"

Вратарь "Шальке" Александер Нюбель отказался продлевать контракт с гельзенкирхенцами и покинет клуб летом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Нынешнее соглашение голкипера действует до лета 2020 года и он отклонил все варианты по его продлению. Таким образом, Нюбель в летнее трансферное окно перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что вратарем интересуется "Бавария", которая видит в его лице преемника нынешнему первому номеру Мануэлю Нойеру.

В нынешнем сезоне 23-летний Нюбель провел за "Шальке" 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей.

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