"Шальке" расстанется с вратарем, которым интересуется "Бавария"
Вратарь "Шальке" Александер Нюбель отказался продлевать контракт с гельзенкирхенцами и покинет клуб летом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Нынешнее соглашение голкипера действует до лета 2020 года и он отклонил все варианты по его продлению. Таким образом, Нюбель в летнее трансферное окно перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что вратарем интересуется "Бавария", которая видит в его лице преемника нынешнему первому номеру Мануэлю Нойеру.
В нынешнем сезоне 23-летний Нюбель провел за "Шальке" 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|16
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|14
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9