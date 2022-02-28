"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

Фото твиттер "Шальке"

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с "Газпромом".

Немецкий клуб расторг контракт с компанией после одобрения данного шага со стороны наблюдательного совета.

Российская компания была спонсором "кобальтовых" с октября 2006 года.

"Шальке" принял соответствующее решение из-за военной операции России на территории Украины, которую осуждают западные страны.

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