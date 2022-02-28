"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

Теги шальке

"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"

Фото твиттер "Шальке"

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с "Газпромом".

Немецкий клуб расторг контракт с компанией после одобрения данного шага со стороны наблюдательного совета.

Российская компания была спонсором "кобальтовых" с октября 2006 года.

"Шальке" принял соответствующее решение из-за военной операции России на территории Украины, которую осуждают западные страны.

Не пропустите: УЕФА может разорвать контракт с "Газпромом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью смотрел матч со "Специей" в клубном автобусе "Ромы"

Моуринью смотрел матч со "Специей" в клубном автобусе "Ромы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов