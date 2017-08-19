"Шальке" – "РБ Лейпциг" - 2:0 (обзор)

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"Шальке" – "РБ Лейпциг" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "РБ Лейпциг".

Не пропустите: Коноплянка помог "Шальке" обыграть "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Гамбург 1 3
7 Хоффенхайм 1 3
8 Боруссия Менхенгладбах 0 0
9 Айнтрахт Франкфурт 0 0
10 Фрайбург 0 0
11 Кельн 0 0
12 Аугсбург 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
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