"Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" побеждают в 28-м туре Бундеслиги, "Байер" теряет очки
В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" обыграли "Фрайбург", "Ганновер" и "Кёльн" соответственно, "Байер" на своём поле не смог одолеть "Аугсбург", а "Штутгарт" и "Гамбург" расписали мировую.
"Штутгарт" – "Гамбург" - 1:1
Голы: Холтби, 18 - 0:1, Гинчек, 44 - 1:1.
"Штутгарт": Цилер, Павар, Каминьски (Аколо, 46), Бадштубер, Аого (Мангаля, 89), Аскасибар, Томми (Ларсен, 77), Гентнер, Инсуа, Гомес, Гинчек.
"Гамбург": Поллерсбек, Сакаи, Амбросиус (ван Дронгелен, 46), Дуглас Сантос, Юнг, Хунт, Штайнман (Хан, 73), Холтби, Гуаида (Ито, 59), Костич, Вальдшмидт.
"Хоффенхайм" – "Кёльн" - 6:0
Голы: Гнабри, 22 - 1:0, Гнабри, 47 - 2:0, Ут, 56 - 3:0, Рупп, 61 - 4:0, Ут, 65 - 5:0, Цубер, 72 - 6:0.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 60), Шульц, Гриллич, Рупп (Жуль, 67), Гнабри, Кадержабек, Ут, Крамарич (Цубер, 65).
"Кёльн": Хорн, Хорхе Мере, Марох, Хайнц, Хектор (Соренсен, 69), Хегер, Риссе, Козьелло, Битенкур (Писарро, 56), Цоллер, Осако (Кордоба, 56).
"Ганновер" – "РБ Лейпциг" - 2:3
Голы: Форсберг, 16 - 0:1, Орбан, 53 - 0:2, Сане, 71 - 1:2, Поульсен, 76 - 1:3, Фюллькруг, 78 - 2:3.
"Ганновер": Чаунер, Сане, Антон (Элез, 18), Остжолек, Зорг, Швеглер, Бакалож, Клаус, Корб (Бебу, 46), Харник, Жонатас (Фюллькруг, 63).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Бернардо, Форсберг (Упамекано, 81), Лаймер, Кейта, Демме, Брума (Забитцер, 60), Вернер, Огюстен (Поульсен, 69).
"Шальке" – "Фрайбург" - 2:0
Голы: Калиджури, 63 (пенальти) - 1:0, Бургшталлер, 73 - 2:0.
"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка (Шопф, 54), Калиджури, Горетцка, Стамбули, Бенталеб, Эмболо (Тойхерт, 83), Бургшталлер, Ди Санто (Харит, 54).
"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер, Хефлер, Кат (Кляйндинст, 79), Сьерро, Штенцель (Кюблер, 79), Петерсен.
Удаление: Петерсен (65).
"Байер" – "Аугсбург" - 0:0
"Байер": Лено, Та, Венделл, Рецос (Хенрихс, 77), Бендер, Арангис, Кор (Хавертц, 69), Брандт, Баумгартлингер (Кисслинг, 77), Бэйли, Фолланд.
"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Грегорич (Янкер, 71), Гу Чжа Чхоль, Моравек (Рихтер, 77), Хедира, Каюби, Байер (Кордова, 39), Шмид.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|69
|2
|Шальке
|28
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Штутгарт
|28
|38
|9
|Аугсбург
|28
|36
|10
|Герта
|28
|36
|11
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|28
|32
|14
|Фрайбург
|28
|30
|15
|Вольфсбург
|28
|26
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|28
|20
|18
|Гамбург
|28
|19