"Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" побеждают в 28-м туре Бундеслиги, "Байер" теряет очки

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"Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" побеждают в 28-м туре Бундеслиги, "Байер" теряет очки

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" обыграли "Фрайбург", "Ганновер" и "Кёльн" соответственно, "Байер" на своём поле не смог одолеть "Аугсбург", а "Штутгарт" и "Гамбург" расписали мировую.

"Штутгарт" – "Гамбург" - 1:1

Голы: Холтби, 18 - 0:1, Гинчек, 44 - 1:1.

"Штутгарт": Цилер, Павар, Каминьски (Аколо, 46), Бадштубер, Аого (Мангаля, 89), Аскасибар, Томми (Ларсен, 77), Гентнер, Инсуа, Гомес, Гинчек.

"Гамбург": Поллерсбек, Сакаи, Амбросиус (ван Дронгелен, 46), Дуглас Сантос, Юнг, Хунт, Штайнман (Хан, 73), Холтби, Гуаида (Ито, 59), Костич, Вальдшмидт.


"Хоффенхайм" – "Кёльн" - 6:0

Голы: Гнабри, 22 - 1:0, Гнабри, 47 - 2:0, Ут, 56 - 3:0, Рупп, 61 - 4:0, Ут, 65 - 5:0, Цубер, 72 - 6:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 60), Шульц, Гриллич, Рупп (Жуль, 67), Гнабри, Кадержабек, Ут, Крамарич (Цубер, 65).

"Кёльн": Хорн, Хорхе Мере, Марох, Хайнц, Хектор (Соренсен, 69), Хегер, Риссе, Козьелло, Битенкур (Писарро, 56), Цоллер, Осако (Кордоба, 56).


"Ганновер" – "РБ Лейпциг" - 2:3

Голы: Форсберг, 16 - 0:1, Орбан, 53 - 0:2, Сане, 71 - 1:2, Поульсен, 76 - 1:3, Фюллькруг, 78 - 2:3.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Антон (Элез, 18), Остжолек, Зорг, Швеглер, Бакалож, Клаус, Корб (Бебу, 46), Харник, Жонатас (Фюллькруг, 63).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Бернардо, Форсберг (Упамекано, 81), Лаймер, Кейта, Демме, Брума (Забитцер, 60), Вернер, Огюстен (Поульсен, 69).


"Шальке" – "Фрайбург" - 2:0

Голы: Калиджури, 63 (пенальти) - 1:0, Бургшталлер, 73 - 2:0.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка (Шопф, 54), Калиджури, Горетцка, Стамбули, Бенталеб, Эмболо (Тойхерт, 83), Бургшталлер, Ди Санто (Харит, 54).

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер, Хефлер, Кат (Кляйндинст, 79), Сьерро, Штенцель (Кюблер, 79), Петерсен.

Удаление: Петерсен (65).


"Байер" – "Аугсбург" - 0:0

"Байер": Лено, Та, Венделл, Рецос (Хенрихс, 77), Бендер, Арангис, Кор (Хавертц, 69), Брандт, Баумгартлингер (Кисслинг, 77), Бэйли, Фолланд.

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Грегорич (Янкер, 71), Гу Чжа Чхоль, Моравек (Рихтер, 77), Хедира, Каюби, Байер (Кордова, 39), Шмид.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 28 69
2 Шальке 28 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 27 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Аугсбург 28 36
10 Герта 28 36
11 Боруссия Менхенгладбах 27 36
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 28 32
14 Фрайбург 28 30
15 Вольфсбург 28 26
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 28 20
18 Гамбург 28 19
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