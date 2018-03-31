"Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" побеждают в 28-м туре Бундеслиги, "Байер" теряет очки

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги состоялись пять матчей. "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм" обыграли "Фрайбург", "Ганновер" и "Кёльн" соответственно, "Байер" на своём поле не смог одолеть "Аугсбург", а "Штутгарт" и "Гамбург" расписали мировую.

"Штутгарт" – "Гамбург" - 1:1

Голы: Холтби, 18 - 0:1, Гинчек, 44 - 1:1.

"Штутгарт": Цилер, Павар, Каминьски (Аколо, 46), Бадштубер, Аого (Мангаля, 89), Аскасибар, Томми (Ларсен, 77), Гентнер, Инсуа, Гомес, Гинчек.

"Гамбург": Поллерсбек, Сакаи, Амбросиус (ван Дронгелен, 46), Дуглас Сантос, Юнг, Хунт, Штайнман (Хан, 73), Холтби, Гуаида (Ито, 59), Костич, Вальдшмидт.



"Хоффенхайм" – "Кёльн" - 6:0

Голы: Гнабри, 22 - 1:0, Гнабри, 47 - 2:0, Ут, 56 - 3:0, Рупп, 61 - 4:0, Ут, 65 - 5:0, Цубер, 72 - 6:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 60), Шульц, Гриллич, Рупп (Жуль, 67), Гнабри, Кадержабек, Ут, Крамарич (Цубер, 65).

"Кёльн": Хорн, Хорхе Мере, Марох, Хайнц, Хектор (Соренсен, 69), Хегер, Риссе, Козьелло, Битенкур (Писарро, 56), Цоллер, Осако (Кордоба, 56).



"Ганновер" – "РБ Лейпциг" - 2:3

Голы: Форсберг, 16 - 0:1, Орбан, 53 - 0:2, Сане, 71 - 1:2, Поульсен, 76 - 1:3, Фюллькруг, 78 - 2:3.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Антон (Элез, 18), Остжолек, Зорг, Швеглер, Бакалож, Клаус, Корб (Бебу, 46), Харник, Жонатас (Фюллькруг, 63).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Бернардо, Форсберг (Упамекано, 81), Лаймер, Кейта, Демме, Брума (Забитцер, 60), Вернер, Огюстен (Поульсен, 69).



"Шальке" – "Фрайбург" - 2:0

Голы: Калиджури, 63 (пенальти) - 1:0, Бургшталлер, 73 - 2:0.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка (Шопф, 54), Калиджури, Горетцка, Стамбули, Бенталеб, Эмболо (Тойхерт, 83), Бургшталлер, Ди Санто (Харит, 54).

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер, Хефлер, Кат (Кляйндинст, 79), Сьерро, Штенцель (Кюблер, 79), Петерсен.

Удаление: Петерсен (65).



"Байер" – "Аугсбург" - 0:0

"Байер": Лено, Та, Венделл, Рецос (Хенрихс, 77), Бендер, Арангис, Кор (Хавертц, 69), Брандт, Баумгартлингер (Кисслинг, 77), Бэйли, Фолланд.

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Грегорич (Янкер, 71), Гу Чжа Чхоль, Моравек (Рихтер, 77), Хедира, Каюби, Байер (Кордова, 39), Шмид.

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