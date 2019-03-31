"Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер"

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"Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер"

"Шальке" переиграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Победный гол забил полузащитник Суат Сердар 

"Ганновер-96" - "Шальке-04" - 0:1 (0:1)

Гол: Сердар, 39. 

"Ганновер-96": Эссер, Альборнос (Фелипе, 61), Зорг (Муслия, 46), Виммер, Антон, Швеглер, Мюллер, Бакалорц, Харагути, Майна (Асано, 75), Вейдандт.

"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Сане, Руди (Кутуджу, 71), Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар (Бужеллаб, 79), Ут, Эмболо (Коноплянка, 90).

"Шальке" с 26 очками занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Ганновер" с 14 баллами располагается на последней строчке. 

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