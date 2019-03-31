"Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер"
"Шальке" переиграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Победный гол забил полузащитник Суат Сердар.
"Ганновер-96" - "Шальке-04" - 0:1 (0:1)
Гол: Сердар, 39.
"Ганновер-96": Эссер, Альборнос (Фелипе, 61), Зорг (Муслия, 46), Виммер, Антон, Швеглер, Мюллер, Бакалорц, Харагути, Майна (Асано, 75), Вейдандт.
"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Сане, Руди (Кутуджу, 71), Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар (Бужеллаб, 79), Ут, Эмболо (Коноплянка, 90).
"Шальке" с 26 очками занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Ганновер" с 14 баллами располагается на последней строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14