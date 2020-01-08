"Шальке" сделал "Ростову" предложение по Шомуродову

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"Шальке" сделал "Ростову" предложение по Шомуродову

"Шальке" нацелился на нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова.

По сведениям GoSport.uz, "кобальтовые" предложили за футболиста 10 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Ответа от российского клуба пока не последовало.

Ранее "Ростов" получал по Шомуродову 10-миллионное предложение от "Штутгарта", однако клуб не отпустил игрока.

В этом сезоне Шомуродов провел 21 игру, в которых забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

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