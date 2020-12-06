"Шальке" снова потерял очки. Серия без побед - 26 матчей

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"Шальке" снова потерял очки. Серия без побед - 26 матчейВ матче 10 тура немецкой Бундеслиги "Шальке" проиграл дома "Байеру" из Леверкузена 0:3.

Хозяева продлили серию без побед в Бундеслиге до 26 игр, учитывая матчи предыдущего сезона. В последний раз они набрали 3 очка 17 января 2020 года в игре с менхенгладбахской "Боруссией" (2:0).

После этого "Шальке" проиграл в чемпионате 17 раз. Также 9 игр закончились ничейным результатом. Гильзенкирхен занимает последнее место в текущем розыгрыше Бундеслиги, набрав только 3 балла.

 Этой осенью "Шальке" уволил Дэвида Вагнера с поста главного тренера. Его сменил Мануэль Баум.

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