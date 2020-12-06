"Шальке" снова потерял очки. Серия без побед - 26 матчей
В матче 10 тура немецкой Бундеслиги "Шальке" проиграл дома "Байеру" из Леверкузена 0:3.
Хозяева продлили серию без побед в Бундеслиге до 26 игр, учитывая матчи предыдущего сезона. В последний раз они набрали 3 очка 17 января 2020 года в игре с менхенгладбахской "Боруссией" (2:0).
После этого "Шальке" проиграл в чемпионате 17 раз. Также 9 игр закончились ничейным результатом. Гильзенкирхен занимает последнее место в текущем розыгрыше Бундеслиги, набрав только 3 балла.
Этой осенью "Шальке" уволил Дэвида Вагнера с поста главного тренера. Его сменил Мануэль Баум.
Читайте также: "Ювентус" нацелился на защитника "Шальке" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Куман сказал кого хочет подписать зимой
-
Варди сломал угловой флажок празднуя победный гол
-
1
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ, 12-Й ТУР: РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
-
"Шальке" снова потерял очки. Серия без побед - 26 матчей
-
Моуринью поделился эмоциями от победы над "Арсеналом"
-
"Наполи" разгромил на выезде "Кротоне"
-
1
Прокурор сделал заявление о возможной вине врачей в смерти Марадоны
-
"Тоттенхем" победил "Арсенал" в "Дерби северного Лондона"
-
ЦСКА и "Химки" не выявили победителя
-
2
Сон забил 10-й гол в сезоне АПЛ, Кейн отдал 10 голевых передач
-
Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о последствиях коронавируса
-
Галлиани подтвердил переход Балотелли в "Монцу"
-
Карпин рассказал, когда Мамаев вернется на поле
-
Ибрагимович потренировался на снегу в шортах и футболке
-
Конте высказался о ситуации с Эриксеном
-
"Лестер" обыграл "Шеффилд" и вышел на 3-е место в АПЛ
-
"Рома" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Милан" нацелился на таланта из "Вероны"
-
1
"Динамо" обыграло тульский "Арсенал" и вышло на 4-е место в РПЛ
-
РПЛ не допустит снятия "Тамбова" в этом сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20