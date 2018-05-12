"Шальке" согласовал трансфер полузащитника "Майнца"

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"Шальке" согласовал трансфер полузащитника "Майнца"

"Шальке" согласовал трансфер полузащитника "Майнца" Суата Сердара, сообщает Bild.

По сведениям издания, "кобальтовые" заплатят за 21-летнего футболиста 10,5 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

Ожидается, что официально о переходе Сердара "Шальке" объявит в начале следующей недели. В гонке за перспективным хавбеком гельзенкирхенский клуб опередил "Хоффенхайм". | http://soccernews.ru

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