"Шальке" согласовал трансфер полузащитника "Майнца" Суата Сердара, сообщает Bild.

По сведениям издания, "кобальтовые" заплатят за 21-летнего футболиста 10,5 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

Ожидается, что официально о переходе Сердара "Шальке" объявит в начале следующей недели. В гонке за перспективным хавбеком гельзенкирхенский клуб опередил "Хоффенхайм". | http://soccernews.ru