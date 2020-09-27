"Шальке" сообщил об увольнении главного тренера Вагнера

Главный тренер "Шальке" Давид Вагнер покинул немецкий клуб вместе с помощниками Кристофом Бюлером и Франком Фрелингом. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

"Мы все надеялись, что вместе с Давидом Вагнером сможем добиться успеха. К сожалению, первые два игровых дня нового сезона не принесли необходимых результатов", - заявил спортивный директор "Шальке".

Напомним, Вагнер возглавил "Шальке" в мае 2019 года, подписав контракт до 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Шальке" не побеждает в Бундеслиге 18 туров подряд.

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