"Шальке" сообщил об увольнении главного тренера Вагнера
Главный тренер "Шальке" Давид Вагнер покинул немецкий клуб вместе с помощниками Кристофом Бюлером и Франком Фрелингом. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.
"Мы все надеялись, что вместе с Давидом Вагнером сможем добиться успеха. К сожалению, первые два игровых дня нового сезона не принесли необходимых результатов", - заявил спортивный директор "Шальке".
Напомним, Вагнер возглавил "Шальке" в мае 2019 года, подписав контракт до 2022 года.
Ранее сообщалось, что "Шальке" не побеждает в Бундеслиге 18 туров подряд.
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|РБ Лейпциг
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|Байер Леверкузен
|32
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|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
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|46
|8
|Фрайбург
|32
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|Герта
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|12
|Унион Берлин
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|Кельн
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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|20