"Шальке" стал лидером Бундеслиги по числу игроков, забивавших за клуб
Вчера, 3 ноября, "Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге.
Один из голов на свой счет записал 19-летний турецкий защитник Озан Кабак. Этот мяч стал дебютным для игрока в чемпионате Германии.
В твиттере Бундеслиги сообщается, что за счет этого гола "Шальке" стал лидером по числу футболистов, забивавших за клуб. За "Шальке" в Бундеслиге забивали 258 футболистов
Ozan Kabak: Scorer #️⃣2️⃣5️⃣8️⃣— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 4 ноября 2019 г.
Schalke now hold the all-time record for the most Bundesliga goalscorers ⚒️⚽ pic.twitter.com/iaFfPWRcPA
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|10
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|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Шальке
|10
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|8
|Вольфсбург
|10
|17
|9
|Хоффенхайм
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4