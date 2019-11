"Шальке" стал лидером Бундеслиги по числу игроков, забивавших за клуб

Вчера, 3 ноября, "Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге.

Один из голов на свой счет записал 19-летний турецкий защитник Озан Кабак. Этот мяч стал дебютным для игрока в чемпионате Германии.

В твиттере Бундеслиги сообщается, что за счет этого гола "Шальке" стал лидером по числу футболистов, забивавших за клуб. За "Шальке" в Бундеслиге забивали 258 футболистов

Ozan Kabak: Scorer #️⃣2️⃣5️⃣8️⃣



Schalke now hold the all-time record for the most Bundesliga goalscorers ⚒️⚽ pic.twitter.com/iaFfPWRcPA