"Шальке" сыграл вничью с "Аугсбургом"

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"Шальке" сыграл вничью с "Аугсбургом"

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" поделил очки с "Аугсбургом". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Аугсбург" по-прежнему занимает 14-е место, а "Шальке" - 15-е.

"Шальке" - "Аугсбург" 0:0

"Шальке": Нюбель, Очипка, Настасич, Стамбули, Руди (Бужеляб, 73), Калиджури, Маккенни, Сердар, Маскарель, Кутуджу (Матондо, 61), Эмболо.

"Аугсбург": Кобель, Макс, Гауэлеу, Стафилидис, Шмид, Хан, Хедира, Байер, Грегорич (Тайгль, 83), Ку Чжа Чхоль (Моравек, 67), Шибер (Рихтер, 57).

Предупреждение: Сердар (43).    

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 70
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 54
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 52
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 52
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 51
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 31 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 47
10 Герта Герта 32 40
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 40
12 Майнц 05 Майнц 05 32 37
13 Фрайбург Фрайбург 31 32
14 Аугсбург Аугсбург 31 31
15 Шальке Шальке 31 30
16 Штутгарт Штутгарт 32 24
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 32 19
18 Ганновер 96 Ганновер 96 32 18
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