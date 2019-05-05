"Шальке" сыграл вничью с "Аугсбургом"
В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" поделил очки с "Аугсбургом". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Аугсбург" по-прежнему занимает 14-е место, а "Шальке" - 15-е.
"Шальке" - "Аугсбург" 0:0
"Шальке": Нюбель, Очипка, Настасич, Стамбули, Руди (Бужеляб, 73), Калиджури, Маккенни, Сердар, Маскарель, Кутуджу (Матондо, 61), Эмболо.
"Аугсбург": Кобель, Макс, Гауэлеу, Стафилидис, Шмид, Хан, Хедира, Байер, Грегорич (Тайгль, 83), Ку Чжа Чхоль (Моравек, 67), Шибер (Рихтер, 57).
Предупреждение: Сердар (43).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|6
|Вольфсбург
|32
|52
|7
|Хоффенхайм
|32
|51
|8
|Байер Леверкузен
|31
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Герта
|32
|40
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18