"Шальке" сыграл вничью с "Падерборном" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

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"Шальке" сыграл вничью с "Падерборном" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги.

"Шальке" - "Падерборн" 1:1

Голы: Кутуджу, 63 - 1:0, Гьясула, 81 - 1:1

"Шальке": Нюбель, Очипка, Беккер (Бужеляб, 83), Кабак (Тодибо, 37), Настасич, Маскарель, Харит, Грегорич (Кутуджу, 56), Шопф, Раман, Маккенни.

"Падерборн": Цингерле, Штродик, Коллинз, Янс, Шонлау, Сабири (Гьясула, 11), Антви-Аджей, Василиадис, Прегер, Мамба, Цолински (Србены, 70).


"Фрайбург" - "Хоффенхайм" 1:0

Гол: Вальдшмидт (пен), 40 - 1:0

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Хайнц, Кох (Гульде, 28), Шмид, Хефлер, Абраши, Квон Чхан Хун (Грифо, 83), Петерсен, Хелер, Вальдшмидт (Хаберер, 73).

"Хоффенхайм": Пентке, Хюбнер, Бичакчич, Пош (Бебу, 60), Кадержабек, Сков (Байер, 88), Самассеку, Руди (Бруун Ларсен, 82), Гриллич, Баумгартнер, Даббур.


"Герта" - "Майнц" 1:3

Голы: Квайсон, 17 - 0:1, Квайсон, 82 - 0:2, Боята, 84 - 1:2, Квайсон (пен), 90 - 1:3

"Герта": Ярстейн, Боята, Торунарига, Штарк (Лукебакио, 46), Миттельштедт, Аскасибар, Майер, Груйич (Дилросун, 46), Вольф, Кепке (Ибишевич, 72), Пионтек.

"Майнц": Центнер, Бросински (Аарон Мартин, 66), Ниакате, Брума, Сен-Жюст, Озтуналы, Баку, Латца (Кунде, 76), Баррейро, Квайсон, Салаи (Онисиво, 81).


"Вердер" - "Унион Берлин" 0:2

Голы: Бюльтер, 52 - 0:1, Бюльтер, 72 - 0:2

"Вердер": Павленка, Фогт, Мойсандер, Топрак (Бартельс, 69), Фридль, Эггештайн, Классен, Битенкур, Рашица, Зельке (Сарджент, 69), Осако (Писарро, 77).

"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Суботич, Хюбнер, Ленц, Малли (Ингвартсен, 64), Андрих, Бюльтер (Рюэрсон, 89), Гентнер (Премель, 64), Шлоттербек, Андерссон.


"Вольфсбург" - "Фортуна" 1:1

Голы: Циммерманн, 13 - 0:1, Штеффен, 50 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Кнохе, Понграчич, Виллиам (Мбабу, 27), Гилавоги, Арнольд, Шлагер, Штеффен (Жоао Виктор, 74), Гинчек (Вегорст, 46), Мехмеди.

"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Айхан (Йоргенсен, 40), Хоффманн, Циммерманн, Штегер, Бериша, Томми (Пледль, 74), Моралес, Текпетей (Ампома, 61), Хеннингс.

Удаление: Понграчич (48).

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4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
11 Аугсбург Аугсбург 21 26
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
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