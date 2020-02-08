"Шальке" сыграл вничью с "Падерборном" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги.
"Шальке" - "Падерборн" 1:1
Голы: Кутуджу, 63 - 1:0, Гьясула, 81 - 1:1
"Шальке": Нюбель, Очипка, Беккер (Бужеляб, 83), Кабак (Тодибо, 37), Настасич, Маскарель, Харит, Грегорич (Кутуджу, 56), Шопф, Раман, Маккенни.
"Падерборн": Цингерле, Штродик, Коллинз, Янс, Шонлау, Сабири (Гьясула, 11), Антви-Аджей, Василиадис, Прегер, Мамба, Цолински (Србены, 70).
"Фрайбург" - "Хоффенхайм" 1:0
Гол: Вальдшмидт (пен), 40 - 1:0
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Хайнц, Кох (Гульде, 28), Шмид, Хефлер, Абраши, Квон Чхан Хун (Грифо, 83), Петерсен, Хелер, Вальдшмидт (Хаберер, 73).
"Хоффенхайм": Пентке, Хюбнер, Бичакчич, Пош (Бебу, 60), Кадержабек, Сков (Байер, 88), Самассеку, Руди (Бруун Ларсен, 82), Гриллич, Баумгартнер, Даббур.
"Герта" - "Майнц" 1:3
Голы: Квайсон, 17 - 0:1, Квайсон, 82 - 0:2, Боята, 84 - 1:2, Квайсон (пен), 90 - 1:3
"Герта": Ярстейн, Боята, Торунарига, Штарк (Лукебакио, 46), Миттельштедт, Аскасибар, Майер, Груйич (Дилросун, 46), Вольф, Кепке (Ибишевич, 72), Пионтек.
"Майнц": Центнер, Бросински (Аарон Мартин, 66), Ниакате, Брума, Сен-Жюст, Озтуналы, Баку, Латца (Кунде, 76), Баррейро, Квайсон, Салаи (Онисиво, 81).
"Вердер" - "Унион Берлин" 0:2
Голы: Бюльтер, 52 - 0:1, Бюльтер, 72 - 0:2
"Вердер": Павленка, Фогт, Мойсандер, Топрак (Бартельс, 69), Фридль, Эггештайн, Классен, Битенкур, Рашица, Зельке (Сарджент, 69), Осако (Писарро, 77).
"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Суботич, Хюбнер, Ленц, Малли (Ингвартсен, 64), Андрих, Бюльтер (Рюэрсон, 89), Гентнер (Премель, 64), Шлоттербек, Андерссон.
"Вольфсбург" - "Фортуна" 1:1
Голы: Циммерманн, 13 - 0:1, Штеффен, 50 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон, Кнохе, Понграчич, Виллиам (Мбабу, 27), Гилавоги, Арнольд, Шлагер, Штеффен (Жоао Виктор, 74), Гинчек (Вегорст, 46), Мехмеди.
"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Айхан (Йоргенсен, 40), Хоффманн, Циммерманн, Штегер, Бериша, Томми (Пледль, 74), Моралес, Текпетей (Ампома, 61), Хеннингс.
Удаление: Понграчич (48).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|20
|27
|11
|Аугсбург
|21
|26
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15