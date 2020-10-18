"Шальке" сыграл вничью с "Унионом" и ушел с последнего места

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле сыграл вничью с "Унионом" со счетом 1:1. Счет открыл Марвин Фридрих, но вскоре равновесие восстановил Гонсало Пасьенсия.

Благодаря ничьей "Шальке" ушел с последнего места в Бундеслиге и теперь занимает 19-ю позицию. "Унион" поднялся на 10-е место.

"Шальке" Гельзенкирхен - "Унион" Берлин - 1:1 (0:0)

Голы: Фридрих, 55 - 0:1, Пасиенсия, 69 - 1:1

"Шальке": Реннов, Сане, Настасич, Людевиг, Очипка, Бенталеб, Боздоган (Харит, 61), Раман, Маскарель, Скрибски, Ибишевич (Пасиенсия, 57).

"Унион": Люте, Кнохе, Фридрих, Триммель, Ленц, Премель, Андрих, Бюльтер, Беккер, Похьянпало (Авонийи, 67), Крузе.

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