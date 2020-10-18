"Шальке" сыграл вничью с "Унионом" и ушел с последнего места
В матче 4-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своем поле сыграл вничью с "Унионом" со счетом 1:1. Счет открыл Марвин Фридрих, но вскоре равновесие восстановил Гонсало Пасьенсия.
Благодаря ничьей "Шальке" ушел с последнего места в Бундеслиге и теперь занимает 19-ю позицию. "Унион" поднялся на 10-е место.
"Шальке" Гельзенкирхен - "Унион" Берлин - 1:1 (0:0)
Голы: Фридрих, 55 - 0:1, Пасиенсия, 69 - 1:1
"Шальке": Реннов, Сане, Настасич, Людевиг, Очипка, Бенталеб, Боздоган (Харит, 61), Раман, Маскарель, Скрибски, Ибишевич (Пасиенсия, 57).
"Унион": Люте, Кнохе, Фридрих, Триммель, Ленц, Премель, Андрих, Бюльтер, Беккер, Похьянпало (Авонийи, 67), Крузе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20