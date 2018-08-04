"Шальке" теряет Коноплянку

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"Шальке" теряет Коноплянку

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка выбыл из строя, сообщает Ruhrnachrichten.

По информации источника, украинец травмировался на тренировке. Предварительно, у него повреждение бедра.

Ожидается, что 28-летний Коноплянка пропустит не менее десяти дней.

Не пропустите: Коноплянка может вернуться в Ла Лигу. | http://soccernews.ru

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