"Шальке" упустил победу над "Фортуной", "РБ Лейпциг" был сильнее "Герты" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 11-го тура немецкой Бундеслиги.
"Падерборн" - "Аугсбург" 0:1
Гол: Макс, 41 - 0:1
"Падерборн": Цингерле, Янс (Цолински, 79), Килиан, Шонлау, Коллинз, Василиадис, Сабири, Прегер, Хольтманн (Антви-Аджей, 46), Гьясула (Михель, 60), Мамба.
"Аугсбург": Коубек, Едвай, Макс, Удуохай, Фрамбергер, Байер (Моравек, 75), Хедира, Рихтер, Варгас, Финнбогасон, Нидерлехнер (Кордова, 86).
"Шальке" - "Фортуна" 3:3
Голы: Калиджури, 33 - 1:0, Хеннингс (пен), 62 - 1:1, Кабак, 67 - 2:1, Хеннингс, 74 - 2:2, Сердар, 79 - 3:2, Хеннингс, 85 - 3:3
"Шальке": Нюбель, Кабак, Кенни, Очипка, Сердар, Маскарель, Шопф (Ут, 75), Харит, Раман (Матондо, 70), Калиджури, Маккенни.
"Фортуна": Стеффен, Циммер (Томми, 71), Айхан, Адамс, Циммерманн, Моралес, Бодзек (Финк, 75), Хоффманн, Гиссельманн, Хеннингс, Ковнацки.
"Герта" - "РБ Лейпциг" 2:4
Голы: Миттельштедт, 32 - 1:0, Вернер (пен), 38 - 1:1, Забитцер, 45 - 1:2, Кампль, 86 - 1:3, Вернер, 90 - 1:4, Зельке, 90 - 2:4
"Герта": Ярстейн, Штарк (Зельке, 78), Клюнтер, Рекик, Боята, Вольф (Ибишевич, 74), Левен, Лукебакио (Лекки, 87), Дарида, Дилросун, Миттельштедт.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Ампаду, 80), Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Лаймер, Ильзанкер (Кампль, 54), Форсберг (Нкунку, 73), Демме, Вернер, Поульсен.
"Майнц" - "Унион Берлин" 2:3
Голы: Бросински (аг), 30 - 0:1, Андерссон, 45 - 0:2, Андерссон, 51 - 0:3, Онисиво, 81 - 1:3, Бросински, 90 - 2:3
"Майнц": Центнер, Ниакате, Аарон Мартин (Буркардт, 77), Сен-Жюст, Бросински, Фернандеш, Озтуналы (Максим, 52), Боэтиюс (Онисиво, 61), Баку, Квайсон, Салаи.
"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Суботич, Фридрих, Ленц, Гентнер, Андрих, Шлоттербек (Паренсен, 32), Ингвартсен, Польтер (Кроос, 76), Андерссон (Уджа, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Хоффенхайм
|11
|20
|3
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|4
|РБ Лейпциг
|10
|18
|5
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|6
|Фрайбург
|10
|18
|7
|Шальке
|10
|18
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|9
|Вольфсбург
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|10
|4