"Шальке" упустил победу над "Фортуной", "РБ Лейпциг" был сильнее "Герты" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги

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"Шальке" упустил победу над "Фортуной", "РБ Лейпциг" был сильнее "Герты" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 11-го тура немецкой Бундеслиги.

"Падерборн" - "Аугсбург" 0:1

Гол: Макс, 41 - 0:1

"Падерборн": Цингерле, Янс (Цолински, 79), Килиан, Шонлау, Коллинз, Василиадис, Сабири, Прегер, Хольтманн (Антви-Аджей, 46), Гьясула (Михель, 60), Мамба.

"Аугсбург": Коубек, Едвай, Макс, Удуохай, Фрамбергер, Байер (Моравек, 75), Хедира, Рихтер, Варгас, Финнбогасон, Нидерлехнер (Кордова, 86).  


"Шальке" - "Фортуна" 3:3

Голы: Калиджури, 33 - 1:0, Хеннингс (пен), 62 - 1:1, Кабак, 67 - 2:1, Хеннингс, 74 - 2:2, Сердар, 79 - 3:2, Хеннингс, 85 - 3:3

"Шальке": Нюбель, Кабак, Кенни, Очипка, Сердар, Маскарель, Шопф (Ут, 75), Харит, Раман (Матондо, 70), Калиджури, Маккенни.

"Фортуна": Стеффен, Циммер (Томми, 71), Айхан, Адамс, Циммерманн, Моралес, Бодзек (Финк, 75), Хоффманн, Гиссельманн, Хеннингс, Ковнацки.


"Герта" - "РБ Лейпциг" 2:4

Голы: Миттельштедт, 32 - 1:0, Вернер (пен), 38 - 1:1, Забитцер, 45 - 1:2, Кампль, 86 - 1:3, Вернер, 90 - 1:4, Зельке, 90 - 2:4

"Герта": Ярстейн, Штарк (Зельке, 78), Клюнтер, Рекик, Боята, Вольф (Ибишевич, 74), Левен, Лукебакио (Лекки, 87), Дарида, Дилросун, Миттельштедт.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Ампаду, 80), Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Лаймер, Ильзанкер (Кампль, 54), Форсберг (Нкунку, 73), Демме, Вернер, Поульсен.


"Майнц" - "Унион Берлин" 2:3

Голы: Бросински (аг), 30 - 0:1, Андерссон, 45 - 0:2, Андерссон, 51 - 0:3, Онисиво, 81 - 1:3, Бросински, 90 - 2:3

"Майнц": Центнер, Ниакате, Аарон Мартин (Буркардт, 77), Сен-Жюст, Бросински, Фернандеш, Озтуналы (Максим, 52), Боэтиюс (Онисиво, 61), Баку, Квайсон, Салаи.

"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Суботич, Фридрих, Ленц, Гентнер, Андрих, Шлоттербек (Паренсен, 32), Ингвартсен, Польтер (Кроос, 76), Андерссон (Уджа, 88).

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2 Хоффенхайм Хоффенхайм 11 20
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 10 19
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 10 18
5 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 10 18
6 Фрайбург Фрайбург 10 18
7 Шальке Шальке 10 18
8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
9 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
11 Герта Герта 10 11
12 Вердер Бремен Вердер Бремен 10 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 10 10
14 Унион Берлин Унион Берлин 10 10
15 Майнц 05 Майнц 05 10 9
16 Аугсбург Аугсбург 10 7
17 Кельн Кельн 11 7
18 Падерборн Падерборн 10 4
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