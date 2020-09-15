"Шальке" усилился португальским форвардом

Португальский нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Гонсалу Пасиенсия перешел в гельзенкирхенский "Шальке", сообщает официальный сайт клуба.

"Шальке" арендовал футболиста до конца сезона-2020/2021 за два миллиона евро с правом последующего выкупа за 12 миллионов.

26-летний Пасиенсия выступал за "Айнтрахт" с 2018 года, провел за клуб 61 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "Порту", "Академику", "Олимпиакос", "Риу Аве" и "Сетубал". За сборную Португалии сыграл два матча и забил один гол. Чемпион Греции, чемпион Португалии.

Не пропустите: "Ганновер" близок к подписанию российского защитника. | http://soccernews.ru