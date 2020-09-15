"Шальке" усилился португальским форвардом
Португальский нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Гонсалу Пасиенсия перешел в гельзенкирхенский "Шальке", сообщает официальный сайт клуба.
"Шальке" арендовал футболиста до конца сезона-2020/2021 за два миллиона евро с правом последующего выкупа за 12 миллионов.
26-летний Пасиенсия выступал за "Айнтрахт" с 2018 года, провел за клуб 61 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "Порту", "Академику", "Олимпиакос", "Риу Аве" и "Сетубал". За сборную Португалии сыграл два матча и забил один гол. Чемпион Греции, чемпион Португалии.
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
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|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|Унион Берлин
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|Кельн
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|Аугсбург
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|35
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|32
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