"Шальке" усилился талантливым французом

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"Шальке" усилился талантливым французом"Шальке" объявил о подписании полузащитника "Нанта" и молодежной сборной Франции Амина Арита.

По информации пресс-службы немецкого клуба, 20-летний француз подписал контракт до 2021 года.

За новую команду он будет выступать под номером 25.

В прошедшем сезоне Арит принял участие в 34-х матчах во всех турнирах, в которых забил гол гол и сделал голевую передачу.

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