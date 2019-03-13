"Шальке" установил исторический антирекорд Лиги Чемпионов

Теги шалькеманчестер сити

"Шальке" установил исторический антирекорд Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" деклассировал "Шальке", отправив в ворота соперника 7 безответных голов.

Таким образом, как сообщает Opta, "кобальтовые" установили антирекорд самого престижного еврокубкового турнира.

"Шальке" потерпел самое крупное поражение для немецких команд за время выступлений в ЛЧ.

Не пропустите: "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал  Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов

Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 57
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 46
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 46
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 43
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 39
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 37
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 36
10 Герта Герта 25 35
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 31
12 Фрайбург Фрайбург 25 30
13 Майнц 05 Майнц 05 25 30
14 Шальке Шальке 25 23
15 Аугсбург Аугсбург 25 22
16 Штутгарт Штутгарт 25 19
17 Ганновер 96 Ганновер 96 25 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов