"Шальке" установил исторический антирекорд Лиги Чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" деклассировал "Шальке", отправив в ворота соперника 7 безответных голов.
Таким образом, как сообщает Opta, "кобальтовые" установили антирекорд самого престижного еврокубкового турнира.
"Шальке" потерпел самое крупное поражение для немецких команд за время выступлений в ЛЧ.
Не пропустите: "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13