"Шальке" установил исторический антирекорд Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" деклассировал "Шальке", отправив в ворота соперника 7 безответных голов.

Таким образом, как сообщает Opta, "кобальтовые" установили антирекорд самого престижного еврокубкового турнира.

"Шальке" потерпел самое крупное поражение для немецких команд за время выступлений в ЛЧ.

Не пропустите: "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru