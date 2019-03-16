"Шальке" установил клубный антирекорд
В рамках 26-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своём поле проиграл "РБ Лейпцигу" со счётом 0:1.
Как сообщает Opta, в этом матче "кобальтовые" установили клубный антирекорд - они не могут забить дома в Бундеслиге более 327 минут.
Отметим, что "Шальке" находится на 15-м месте в турнирной таблице первенства - от зоны вылета их отделяет всего три очка.
На этой неделе гельзенкирхенский клуб сменил тренера - Доменико Тедеско был уволен, а его преемником стал Хуб Стевенс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Хоффенхайм
|26
|38
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13