"Шальке" установил клубный антирекорд

В рамках 26-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своём поле проиграл "РБ Лейпцигу" со счётом 0:1.

Как сообщает Opta, в этом матче "кобальтовые" установили клубный антирекорд - они не могут забить дома в Бундеслиге более 327 минут.

Отметим, что "Шальке" находится на 15-м месте в турнирной таблице первенства - от зоны вылета их отделяет всего три очка.

На этой неделе гельзенкирхенский клуб сменил тренера - Доменико Тедеско был уволен, а его преемником стал Хуб Стевенс.

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