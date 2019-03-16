"Шальке" установил клубный антирекорд

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"Шальке" установил клубный антирекорд

В рамках 26-го тура чемпионата Германии "Шальке" на своём поле проиграл "РБ Лейпцигу" со счётом 0:1.

Как сообщает Opta, в этом матче "кобальтовые" установили клубный антирекорд - они не могут забить дома в Бундеслиге более 327 минут.

Отметим, что "Шальке" находится на 15-м месте в турнирной таблице первенства - от зоны вылета их отделяет всего три очка.

На этой неделе гельзенкирхенский клуб сменил тренера - Доменико Тедеско был уволен, а его преемником стал Хуб Стевенс.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 43
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 26 42
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 38
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 36
10 Герта Герта 25 35
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12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 31
13 Майнц 05 Майнц 05 25 30
14 Аугсбург Аугсбург 26 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
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