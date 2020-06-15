"Шальке" установил клубный антирекорд по серии матчей в Бундеслиге без побед

Безвыигрышная серия "Шальке" в Бундеслиге после ничьей с "Байером" (1:1) продлилась до 13 матчей.

Как сообщает Gracenote Live, это новый антирекорд клуба из Гельзенкирхена.

Ранее "кобальтовые" обходились без побед в чемпионате максимум в 12 играх подряд в период с августа по октябрь 1993 года.

Текущая серия "Шальке" включает в себя 6 ничьих и 7 поражений.

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