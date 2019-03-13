"Шальке" устроил распродажу футболок после разгрома от "Манчестер Сити"
"Шальке" после разгрома от "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов начал распродажу своих футболок. Об этом сообщает Westfaelischer Anzeiger.
По данным источника, клуб снизил цену на футболки в клубном магазине. Теперь ее можно приобрести не за 85 евро, а за 19,04. Таким образом, клуб делает отсылку к году основания клуба - 1904-му.
"Шальке" хочет поблагодарить болельщиков за поддержку, несмотря на неудачный отрезок в сезоне.
"Манчестер Сити" разгромил немецкий коллектив по сумме двух встреч со счётом 10:2 и пробился в 1/4 финала ЛЧ.
А еще: Гвардиола посочувствовал тренеру "Шальке" после погрома в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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