"Шальке" устроил распродажу футболок после разгрома от "Манчестер Сити"

"Шальке" после разгрома от "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов начал распродажу своих футболок. Об этом сообщает Westfaelischer Anzeiger.

По данным источника, клуб снизил цену на футболки в клубном магазине. Теперь ее можно приобрести не за 85 евро, а за 19,04. Таким образом, клуб делает отсылку к году основания клуба - 1904-му.

"Шальке" хочет поблагодарить болельщиков за поддержку, несмотря на неудачный отрезок в сезоне.

"Манчестер Сити" разгромил немецкий коллектив по сумме двух встреч со счётом 10:2 и пробился в 1/4 финала ЛЧ.

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