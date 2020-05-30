"Шальке" уступил "Вердеру", "Айнтрахт", "Герта" и "Хоффенхайм" добыли победы

Теги вердер бременгертаайнтрахт франкфуртхоффенхайм

"Шальке" уступил "Вердеру", "Айнтрахт", "Герта" и "Хоффенхайм" добыли победы

Представляем результаты матчей 29-го тура Бундеслиги.

"Шальке" - "Вердер" 0:1

Гол: Битенкур, 32 - 0:1

"Шальке": Нюбель, Миранда (Бургшталлер, 80), Кабак, Тодибо (Очипка, 46), Кенни, Калиджури, Шопф, Грегорич (Кутуджу, 58), Маккенни (Бужеляб, 55), Матондо (Раман, 46), Сане.

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Фридль, Фогт, Классен, Битенкур (Осако, 46), Рашица (Зельке, 58), Эггештайн, Лангкамп, Сарджент (Баргфреде, 70).  


"Майнц" - "Хоффенхайм" 0:1

Голы: Бебу, 43 - 0:1

"Майнц": Мюллер, Хак (Бросински, 46), Ниакате, Брума, Баррейро (Кунде, 76), Баку, Боэтиюс (Онисиво, 46), Фернандеш, Квайсон (Салаи, 76), Авонийи, Матета (Озтуналы, 46).

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Богарде (Акпогума, 46), Цубер (Бичакчич, 46), Руди, Баумгартнер (Гайгер, 86), Сков, Бруун Ларсен (Бебу, 38), Самассеку, Даббур (Байер, 72).


"Герта" - "Аугсбург" 2:0

Голы: Дилросун, 23 - 1:0, Пентек, 90 - 2:0

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Боята, Торунарига, Миттельштедт, Шелбред (Майер, 59), Груйич, Дилросун (Клюнтер, 90), Дарида, Лукебакио (Пентек, 65), Ибишевич (Лекки, 64).

"Аугсбург": Люте, Лихтштайнер (Фрамбергер, 74), Сухи, Удуохай, Яго, Хедира (Байер, 62), Груэсо, Саренрен-Базее (Тайгль, 82), Левен (Рихтер, 46), Варгас, Кордова (Нидерлехнер, 46).


"Вольфсбург" - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Андре Силва (пен), 27 - 0:1, Мбабу, 58 - 1:1, Камада, 85 - 1:2

"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс, Руссийон, Шлагер, Арнольд, Брекало, Штеффен, Жоао Виктор (Мехмеди, 61), Вегорст (Гинчек, 75).

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хинтереггер, Абраам, Хасебе, Роде (Фернандес, 77), Костич, Камада (де Гузман, 89), Кор (Торро, 77), Гачинович (Соу, 84), Андре Силва (Дост, 77).

Удаление: Торро (90).

Читайте также: "Байер" в гостях минимально обыграл "Фрайбург" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" утратил интерес к Кокорину

"Локомотив" утратил интерес к Кокорину

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 57
3 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 56
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 42
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 28 39
8 Фрайбург Фрайбург 29 38
9 Шальке Шальке 28 37
10 Герта Герта 28 35
11 Кельн Кельн 28 34
12 Аугсбург Аугсбург 28 31
13 Унион Берлин Унион Берлин 28 31
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 27 29
15 Майнц 05 Майнц 05 28 28
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 27
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 27 22
18 Падерборн Падерборн 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов