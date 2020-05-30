"Шальке" уступил "Вердеру", "Айнтрахт", "Герта" и "Хоффенхайм" добыли победы
Представляем результаты матчей 29-го тура Бундеслиги.
"Шальке" - "Вердер" 0:1
Гол: Битенкур, 32 - 0:1
"Шальке": Нюбель, Миранда (Бургшталлер, 80), Кабак, Тодибо (Очипка, 46), Кенни, Калиджури, Шопф, Грегорич (Кутуджу, 58), Маккенни (Бужеляб, 55), Матондо (Раман, 46), Сане.
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Фридль, Фогт, Классен, Битенкур (Осако, 46), Рашица (Зельке, 58), Эггештайн, Лангкамп, Сарджент (Баргфреде, 70).
"Майнц" - "Хоффенхайм" 0:1
Голы: Бебу, 43 - 0:1
"Майнц": Мюллер, Хак (Бросински, 46), Ниакате, Брума, Баррейро (Кунде, 76), Баку, Боэтиюс (Онисиво, 46), Фернандеш, Квайсон (Салаи, 76), Авонийи, Матета (Озтуналы, 46).
"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Богарде (Акпогума, 46), Цубер (Бичакчич, 46), Руди, Баумгартнер (Гайгер, 86), Сков, Бруун Ларсен (Бебу, 38), Самассеку, Даббур (Байер, 72).
"Герта" - "Аугсбург" 2:0
Голы: Дилросун, 23 - 1:0, Пентек, 90 - 2:0
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Боята, Торунарига, Миттельштедт, Шелбред (Майер, 59), Груйич, Дилросун (Клюнтер, 90), Дарида, Лукебакио (Пентек, 65), Ибишевич (Лекки, 64).
"Аугсбург": Люте, Лихтштайнер (Фрамбергер, 74), Сухи, Удуохай, Яго, Хедира (Байер, 62), Груэсо, Саренрен-Базее (Тайгль, 82), Левен (Рихтер, 46), Варгас, Кордова (Нидерлехнер, 46).
"Вольфсбург" - "Айнтрахт" 1:2
Голы: Андре Силва (пен), 27 - 0:1, Мбабу, 58 - 1:1, Камада, 85 - 1:2
"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс, Руссийон, Шлагер, Арнольд, Брекало, Штеффен, Жоао Виктор (Мехмеди, 61), Вегорст (Гинчек, 75).
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хинтереггер, Абраам, Хасебе, Роде (Фернандес, 77), Костич, Камада (де Гузман, 89), Кор (Торро, 77), Гачинович (Соу, 84), Андре Силва (Дост, 77).
Удаление: Торро (90).
Читайте также: "Байер" в гостях минимально обыграл "Фрайбург" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный
-
Гендиректор "Спартака" Цорн отреагировал на слухи о переговорах клуба с Глушаковым
-
Глушаков может вернуться в "Спартак"
-
Российские лиги могут переименовать в 2021 году
-
"Реал" готовит предложение по вингеру "Арсенала"
Лента новостей
-
"Интер" получит от ПСЖ 15 миллионов евро за перепродажу Икарди в итальянский клуб
-
Журналист Егоров рассказал, куда может отправиться Глушаков после ухода из "Ахмата"
-
"Ростов" готов подписать хавбека "Спартака"
-
"Атлетико" намерен отозвать Кайо Энрике из аренды
-
УПЛ возобновлена! "Александрия" одолела "Зарю" и другие результаты 24-го тура
-
Новый тренер "Локомотива" Николич прибыл в Москву
-
"Локомотив" утратил интерес к Кокорину
-
Хаверц - самый результативный игрок топ-5 лиг Европы в 2020 году
-
"Шальке" уступил "Вердеру", "Айнтрахт", "Герта" и "Хоффенхайм" добыли победы
-
"Ливерпуль" нашел альтернативу Вернеру в "Барселоне"
-
Меркулов продолжит карьеру в "Рубине"
-
Ла Лига намерена начать новый сезон с частично заполненными трибунами
-
Глушаков отреагировал на слухи о своем возвращении в "Спартак"
-
"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный
-
"Барселона" ответила на предложение "Ювентуса" обменять Пьянича на Фати
-
Федун назвал "бредом" слухи о возвращении Глушакова в "Спартак"
-
Тьяго Алькантара задумался об уходе из "Баварии"
-
В Боливии от коронавируса умер 25-летний футболист
-
Защитник "Барселоны" Лангле отказал "Интеру"
-
Гендиректор "Спартака" Цорн отреагировал на слухи о переговорах клуба с Глушаковым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|39
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Шальке
|28
|37
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19