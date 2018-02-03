"Шальке" уступил "Вердеру" и другие результаты 21-го тура немецкой Бундеслиги
Представляем результаты 21-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" – "Штутгарт" 1:1
Голы: Ориги, 24 - 1:0, Гомес, 60 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Брума, Тиссеран, Верхаг, Кнохе, Гилавоги, Арнольд, Дидави (Брекало, 81), Штеффен (Мехмеди, 67), Малли, Ориги.
"Штутгарт": Цилер, Павар, Баумгартль, Аого (Мангаля, 87), Инсуа, Томми, Аскасибар, Гентнер, Бек, Гомес, Донис (Гинчек, 46).
Предупреждения: Аскасибар (39), Мангаля (89).
"Шальке" – "Вердер" 1:2
Голы: Коноплянка, 24 - 1:0, Крузе, 79 - 1:1, Юнузович, 90 - 1:2
"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Майер, Калиджури, Харит, Бенталеб (Горетцка, 46), Коноплянка (Пьяца, 70), Ди Санто (Бургшталлер, 65).
"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Рашица (Юханнссон, 56), Эггештайн, Дилэйни, Гондорф (Юнузович, 70), Бельфодиль, Крузе.
Предупреждения: Настасич (22), Мойсандер (28), Керер (85).
Удаление: Настасич (78).
"Фрайбург" – "Байер" 0:0
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Сеюнджю, Хаберер (Хефлер, 88), Абраши, Кюблер, Петерсен, Кляйндинст, Хелер (Кат, 69).
"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бендер, Кор (Фолланд, 78), Арангис, Хавертц, Бельараби (Похьянпало, 85), Бэйли (Брандт, 65), Аларио.
Предупреждения: Гюнтер (3), Кюблер (32), Абраши (34), Кляйндинст (45), Кор (48), Хаберер (73), Кат (90), Хефлер (90).
"Герта" – "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Крамарич (пен), 38 - 0:1, Калу, 58 - 1:1
"Герта": Крафт, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Торунарига, Дарида, Эссвайн (Ибишевич, 57), Лазаро, Шелбред, Зельке, Калу (Миттельштедт, 90).
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Фогт, Акпогума, Шульц, Демирбай (Амири, 17), Гриллич, Гайгер, Гнабри, Салаи (Жуль, 70), Крамарич (Кадержабек, 83).
Предупреждения: Гриллич (75), Гайгер (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|53
|2
|Байер Леверкузен
|21
|35
|3
|РБ Лейпциг
|21
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|8
|Аугсбург
|20
|28
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Герта
|21
|27
|11
|Ганновер 96
|20
|27
|12
|Фрайбург
|21
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|20
|16
|18
|Кельн
|21
|13