"Шальке" уступил "Вердеру" и другие результаты 21-го тура немецкой Бундеслиги

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"Шальке" уступил "Вердеру" и другие результаты 21-го тура немецкой Бундеслиги

Представляем результаты 21-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" – "Штутгарт" 1:1

Голы: Ориги, 24 - 1:0, Гомес, 60 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Брума, Тиссеран, Верхаг, Кнохе, Гилавоги, Арнольд, Дидави (Брекало, 81), Штеффен (Мехмеди, 67), Малли, Ориги.

"Штутгарт": Цилер, Павар, Баумгартль, Аого (Мангаля, 87), Инсуа, Томми, Аскасибар, Гентнер, Бек, Гомес, Донис (Гинчек, 46).

Предупреждения: Аскасибар (39), Мангаля (89).


"Шальке" – "Вердер" 1:2

Голы: Коноплянка, 24 - 1:0, Крузе, 79 - 1:1, Юнузович, 90 - 1:2

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Майер, Калиджури, Харит, Бенталеб (Горетцка, 46), Коноплянка (Пьяца, 70), Ди Санто (Бургшталлер, 65).

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Рашица (Юханнссон, 56), Эггештайн, Дилэйни, Гондорф (Юнузович, 70), Бельфодиль, Крузе.

Предупреждения: Настасич (22), Мойсандер (28), Керер (85).

Удаление: Настасич (78).


"Фрайбург" – "Байер" 0:0

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Кох, Гюнтер, Сеюнджю, Хаберер (Хефлер, 88), Абраши, Кюблер, Петерсен, Кляйндинст, Хелер (Кат, 69).

"Байер": Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бендер, Кор (Фолланд, 78), Арангис, Хавертц, Бельараби (Похьянпало, 85), Бэйли (Брандт, 65), Аларио.

Предупреждения: Гюнтер (3), Кюблер (32), Абраши (34), Кляйндинст (45), Кор (48), Хаберер (73), Кат (90), Хефлер (90).


"Герта" – "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Крамарич (пен), 38 - 0:1, Калу, 58 - 1:1

"Герта": Крафт, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Торунарига, Дарида, Эссвайн (Ибишевич, 57), Лазаро, Шелбред, Зельке, Калу (Миттельштедт, 90).

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Фогт, Акпогума, Шульц, Демирбай (Амири, 17), Гриллич, Гайгер, Гнабри, Салаи (Жуль, 70), Крамарич (Кадержабек, 83).

Предупреждения: Гриллич (75), Гайгер (90).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 20 33
7 Боруссия Менхенгладбах 21 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 21 28
10 Герта 21 27
11 Ганновер 96 20 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
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