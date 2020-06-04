"Шальке" уверенно катится на дно! Команда стала худшей в Германии после карантина: мало забивает, много пропускает, имеет кадровую нехватку

"Шальке" – третий самый популярный клуб Германии, он входит в ТОП-15 самых дорогих клубов мира и имеет огромную фан-базу. А на поле выглядит очень убого: как по игре, так и по результатам. На "кнаппен" больно смотреть – ужас прошлого сезона, когда команда боролась за выживание, не был случайностью. "Шальке" уверенно приобретает славу "нового Гамбурга". Регресс связывают с ошибками руководства. Предыдущий спортивный директор Кристиан Гайдель плохо провел трансферную работу. Он не сумел удержать молодых талантов – Сане, Керера, Майера, Горецку – и накупил за большие деньги по большей части посредственных футболистов, которые массово провалились. Эмболо (22,5 млн евро – продали вдвое дешевле), Бенталеб (20 млн – в аренде), Руди (16 млн – в аренде), Коноплянка (14,5 млн евро – ушел за мизерные полтора миллиона). Это лишь самые яркие примеры промахов. Финансовое положение клуба значительно ухудшилось. Долги составляют примерно 200 млн евро, а текущий сезон точно принесет убытки. Во время пандемии "Шальке" стал первым в Бундеслиги, который оказался под угрозой неплатежеспособности. Если бы сезон не позволили доиграть, гельзенкирхенцы реально балансировали бы на грани. Сейчас команда должна запрыгнуть в зону еврокубков, чтобы сохранять нормальную жизнедеятельность.



В прошлом году в "Шальке" провели революцию! На должность технического директора пригласили Михаэля Решке, также пришел новый спортивный директор Йохен Шнайдер. Поведение на трансферном рынке стало скромнее и продуманнее, но качество состава ощутимо упало. В команде нет ни одной звезды! Не так давно цвета "Шальке" защищали Рауль и Хунтелаар, а сейчас в лидерах Харит, Сердар и Калиджури. Большинство рядовых болельщиков даже не визуализирует этих персонажей. Имена, конечно – не гарантия топового футбола, но квалификация нынешних кадров "Шальке" очень низкая. Игроки атаки уровня "Аугсбурга" и "Фортуны", защита тоже состоит не из "столбов". Дэвид Вагнер не имеет, из чего лепить приличную команду. Лучший друг Клоппа возглавил Шальке летом 2019-го – он стал 23-м тренером "кнаппен" (включая временных) за последние 18 лет. Со времен первого пришествия Хуба Стевенса (1996-2003) ни один следующий коуч не выработал с "Шальке" два полных сезона. Никто не может дать результат на дистанции, хотя работали солидные специалисты. Бывают только временные проблески! Это показатель того, что клуб живет неправильно. Доменико Тедеско, нынешний тренер "Спартака", привел "Шальке" к вице-чемпионству, а в следующем сезоне, потеряв нескольких ключевых исполнителей, боролся за выживание. У Дэвида Вагнера дисперсия уместилась в один чемпионат: великолепные результаты к Рождеству и катастрофическое падение после.



Осенью "Шальке" несколько раз мог возглавить турнирную таблицу, а на зимний перерыв пошел рядом с Дортмундом (по 30 очков), претендуя на Лигу Чемпионов. В новом году "кнаппен" выдали 11-матчевую серию без побед в Бундеслиге, набрали 7 пунктов за 12 туров и занимают последнюю строчку Бундеслиги по результатам второго круга. В скверном состоянии и оборона, и атака. Были надежды на перезагрузку во время карантина, но команда вышла из вынужденного отпуска с четырьмя поражениями. И если фиаско в Рурском дерби можно объяснить классом соперника (также сыграл свою роль суицидальный план Вангера), то чем объяснить избиение от борцов за выживание "Аугсбурга", "Фортуны" и "Вердера"? Весь "прогресс" "Шальке" в том, что с каждым туром они пропускают на гол меньше. Безусловно, в первом круге гельзенкирхенцам улыбалась удача (в соответствии с системой xG взяли на 10 очков больше), а во втором – наоборот не везет (недобрали 6 очков). Но это далеко не единственная причина спада. Команда действительно начала значительно хуже играть. Атака "Шальке" не поражала и до зимы, однако теперь статистика просто позорная. Голы в среднем за матч: первый круг – 1,7; второй круг – 0,45. Созданные моментов за матч: первый круг – 5,8; второй круг – 2,9. Реализация шансов: первый круг – 29,6%; второй круг – 15,6%. Контратаки были одним из козырей "кнаппен", теперь не работают и они.

Падение количества и качества моментов коррелирует с травмами ведущих исполнителей. Лучший бомбардир команды Суат Сердар (7 голов) с февраля почти не играет – за карантин восстановился, но сразу выбыл до конца сезона. Главный креативщик Амин Харит (6 голов + 4 ассиста) также не помогает из-за проблем со здоровьем. Мастер стандартов Даниэль Калиджури только во время пандемии залечил болячки. Капитан Омар Маскарель также вылетел на длительный срок. В "Шальке" остались единицы, кто умеет отдать пас на обострение или завершить эпизод. Это было актуально еще в период Тедеско, когда в отдельных матчах из-за недостатка творчества каждый выход в атаку осуществлялся через него. Ничего не поменялось. Грегоричу и Бургшталлеру не хватает класса, Кутуджу и Матондо – опыта и хладнокровия. "Мы не хотим ныть, нужно находить решение", – говорит Дэвид Вагнер об этом всем позоре. К сожалению, никаких решений не заметно на горизонте. Гельзенкирхен садится все глубже, отдает мяч соперникам, слабее классом (в первых таймах против "Фортуны" и "Вердера" "синие" владели мячом менее 30%), однако не может воспользоваться свободными зонами на контратаках. Дома против "Вердера" футболисты "Шальке" за первые 35 минут отдали лишь 8 точных передач (23%) в финальную треть. Это дико мало – те же бременцы набили втрое больше точных пасов.



"Шальке" прижимается к воротам, большими силами обороняется, но надежности такая тактика не способствует. За 18 туров первого круга "кнаппен" пропустили 21 гол, за 12 туров второго – 25. Просели все оборонительные показатели. Футболисты дарят сопернику мяч в простых ситуациях, поражают ошибки опытных Сане, Очипки и Настасича, не говоря уже о молодежи. В 2020-м "Шальке" пропустил в Бундеслиге на 8 голов больше, чем должен в соответствии с системой xG. Здесь нужно говорить не о невезении, а о слабой игре голкиперов. Очень неуверенно выглядит Маркус Шуберт: фейлы в Рурском дерби, голы на его совести в других матчах. Дэвиду Вангер пришлось прощать измену Александера Нюбеля (23-летнего вратаря не удержала в клубе капитанская повязка, которую ему вручили прошлым летом, – Алекс уходит свободным агентом в "Баварию") и возвращать его в основу. Перед этим уик-эндом тренерский штаб четвертый раз изменил первого номера в воротах.



Руководство верит в Дэвида Вагнера – спортивный директор публично заявил, что тренер имеет гарантию работы до конца сезона. Наставник "Шальке" должен благодарить за сохранение должности пустым трибунам – фаны бы не вытерпели настолько мертвую игру и столь ужасные результаты. Боссы клуба должны были отреагировать на давление болельщиков. Зато в нынешних реалиях все ограничиваются хэштегом #WagnerRaus #WagnerOut. Существует проблема и посерьезней – в немецкой прессе появилась информация, что Вагнер теряет расположение подопечных. Игроки не понимают тактику тренера, не поддерживают его трусливый футбол. "Сейчас мы не можем играть по-другому", – оправдывается Вагнер. Назревает четвертый приход Хуба Стевенса! Шансы на Лигу Европы сохраняются, а до опасной зоны всего 10 очков. Матчи с легкими соперниками остались позади, дальше – солидный календарь с 5 туров. Вагнер должен срочно реорганизовать игру команды, построить целостную структуру, где имеются футболисты, которые смогут давать результат. Тогда фаны снова подзабудут о красивом атакующем футболе, для которого нет ресурсов.