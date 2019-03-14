"Шальке" уволил главного тренера после разгрома от "Манчестер Сити" со счетом 0:7
"Шальке" объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста тренера команды.
Временно руководить командой будет Хуб Стевенс, ранее уже работавший с гельзенкирхенским клубом (1996-2002, 2011-2012). Тедеско возглавлял "Шальке" с лета 2017 года.
Напомним, что во вторник в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Шальке" был уничтожен "Манчестер Сити" (0:7). Кроме того, команды проигрывает пятый матч кряду, пропустив при этом 21 гол.
В Бундеслиге после 25 туров "Шальке" занимает 14-е место.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
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|25
|57
|3
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|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
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|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
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