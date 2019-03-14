"Шальке" уволил главного тренера после разгрома от "Манчестер Сити" со счетом 0:7

"Шальке" объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста тренера команды.

Временно руководить командой будет Хуб Стевенс, ранее уже работавший с гельзенкирхенским клубом (1996-2002, 2011-2012). Тедеско возглавлял "Шальке" с лета 2017 года.

Напомним, что во вторник в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Шальке" был уничтожен "Манчестер Сити" (0:7). Кроме того, команды проигрывает пятый матч кряду, пропустив при этом 21 гол.

В Бундеслиге после 25 туров "Шальке" занимает 14-е место.

Читайте также: "Шальке" устроил распродажу футболок после разгрома от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru